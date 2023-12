Cristina Pedroche deja caer a Joaquín la temática de su vestido para las Campanadas de este año: "Me llega mucho"

Joaquín Sánchez despide este jueves la segunda temporada de Joaquín, el novato, el programa de entrevistas en el que el exfutbolista, además de charlar con sus invitados, intenta aprender sus distintas profesiones. Cristina Pedroche, quien cumple este año su décimo aniversario al frente de las Campanadas, será la invitada en esta ocasión.

Durante el programa, que podrá verse en Antena 3 a partir de las 22:45 horas, Pedroche dará una masterclass al exfutbolista sobre cómo presentar la noche más especial del año y le enseñará todos sus trucos. Juntos escogerán también un look atrevido para el debut del presentador.

Los usuarios de Atresplayer Premium tienen acceso ya al capítulo, que deja una de las entrevistas más personales de la colaboradora. Pedroche hablará sobre su reciente maternidad y los inicios de su historia de amor con el chef Dabiz Muñoz. Además, charlará con Joaquín Sánchez sobre su faceta como presentadora de las Campanadas.

Pedroche cumple 10 años al frente de las Campanadas, 9 con Antena 3. La colaboradora recuerda en el programa cómo le llegó la propuesta de las primeras, en el año 2014, junto a Frank Blanco. "Yo estaba en Zapeando y me llamaron. Me preguntaron si me apetecería. Ya estábamos a finales de octubre y yo pensé 'qué me pongo'. Da igual, me dijeron".

Con casi 1,4 millones de espectadores y un 9,7% de share, Pedroche logró desbancar a Antena 3 de la tercera plaza. "Cuando salí, vi que era trending topic y pensé que no les había gustado el vestido porque en el fondo era atrevido", cuenta.

La temática del vestido de este año

Ante tal repercusión, la presentadora cuenta que, al año siguiente, le ofrecieron dar las Campanadas en la cadena principal del grupo, Antena 3. Desde entonces, han sido un total de nueve ocasiones en las que Pedroche se ha tomado las uvas desde la Puerta del Sol de Madrid.

La colaboradora de televisión sorprende siempre con sus arriesgados vestidos, que causan reacciones de todo tipo, desde quienes alaban su atrevimiento hasta quienes los consideran inapropiados. "Haga lo que haga, lo critican, entonces voy a hacer lo que me dé la gana. Yo siempre digo, no puedo gustar a todo el mundo porque no soy una croqueta, entonces voy a hacer lo que yo quiera", cuenta a Joaquín. "Lo único que pido es meterme en la cama cada noche y estar con la conciencia tranquila y lo estoy", añade.

En este sentido, este año, declara Pedroche, "igual la gente me dice 'ahora que eres madre tienes que ser más pudorosa". En cambio, señala la presentadora, "yo le quiero enseñar a mi hija que se ponga lo que le dé la gana y que sea libre".

La colaboradora, cuenta, prepara las Campanadas "prácticamente de un año para otro". Cada año, dirige un emotivo discurso que marca la temática de su vestido. "Siempre hacemos como un hilo conductor y siempre aprovecho el altavoz tan grande para dar discursos en causas en las que creo", explica.

El año pasado, la temática fue la guerra en Ucrania. "¿Y este año?", le pregunta Joaquín. "Este año hablaré de otra cosa que me llega mucho, ya he dado alguna pistilla", asegura Pedroche, quien había estado hablando de su maternidad minutos antes. "Este año lo más... todo va en función de la vida", añade la presentadora, quien, con estas palabras, deja caer que la maternidad centrará la temática de su discurso y de su próximo vestido, con el que promete sorprender, una vez más, a toda la audiencia.

Este año serán unas Campanadas especiales para la presentadora, además, ya que será su primera vez como madre. "Eso sí me da pena, este año no sé todavía, todavía quedan unos días, lo tengo que pensar bien", comenta.

