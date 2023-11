Leo Harlem revela en 'Joaquín, el novato' qué temas censura en sus monólogos: "No te puedes meter en líos"

Joaquín Sánchez volvió el pasado mes de septiembre con una nueva temporada de Joaquín, el novato, un programa de entrevistas donde el exfutbolista conoce las distintas profesiones de los entrevistados con el sentido del humor que le caracteriza.

La segunda temporada del programa se estrenó con una invitada estrella: Ana Obregón, quien concedió al exfutbolista bético su primera entrevista tras ser madre por gestación subrogada de Ana Sandra, hija biológica de su hijo Aless Lequio. Esta entrevista dio al programa su mejor dato de audiencia de esta temporada: 1.019.000 espectadores y 13% de share.

Durante estas semanas, el programa ha contado con invitados tan diversos como Tamara Falcó, Paco León, Bárbara Rey, Ibai y Piqué, Los Javis o Alaska y Mario.

El invitado esta noche será el humorista Leo Harlem, quien promete protagonizar una de las entrevistas más divertidas del exfutbolista hasta la fecha. El rey de los monólogos charlará con Joaquín, desde las 22:45 horas en Antena 3, sobre sus inicios en la profesión y su vida privada. Además, dará su opinión sobre la gente que define su forma de hacer humor como humor de 'cuñao' y sobre la censura en la comedia.

Así se ha podido ver en el avance del programa que ha publicado Joaquín, el novato a través de su página web y sus perfiles en redes sociales. En las imágenes, se ve cómo el humorista leonés se convierte en mentor de Joaquín al dar una masterclass al exfutbolista sobre ser monologuista.

Leo Harlem en 'Joaquín, el novato'. ATRESMEDIA

Además, ambos protagonizan una divertida escena disfrazados de cowboys. El rey de los monólogos y el novato no pueden contener las risas al verse vestidos de vaqueros, mientras intercambian chistes. "Tienes cara tonto, pero yo tengo unas pintas con la fanega", le dice el leonés al exfutbolista.

Los humoristas Lorena Castell, David Fernández y Edu Soto comparten mesa con Joaquín y Leo Harlem para contar sus mejores anécdotas en el mundo de la comedia.

Las críticas a su humor de 'cuñao' y la censura

Durante la entrevista, Joaquín define el humor de Leo Harlem de "clásico" y "costumbrista". "Intento hacer un humor de lo nuestro, de lo que siente una persona normal, reírse sobre todo de uno mismo", asegura el monologuista. En ese momento, el exfutbolista lanza al humorista una pregunta muy directa: "Y, cuando te critican el humor de 'cuñao', ¿eso te molesta?".

En el programa, al que pueden acceder ya los usuarios de Atresplayer Premium, Leo Harlem responde: "Yo no lo veo como una crítica, porque precisamente es el tipo humor que quiero hacer. Prefiero pecar de 'cuñao' que ir de echado para alante y que te critiquen por otra cosa". El humorista señala que el humor de 'cuñao' es un "tipo de humor como del enterao, en todos los grupos lo hay. Pero a mí eso me parece vidilla".

¿Es para @leoharlem algo malo que le digan que tiene un humor de cuñado? 🤔



Esta noche el humorista le responde a @joaquinarte 💥



A las 22:45 horas en @antena3com ▶️ https://t.co/2ow0qiV3UD #JoaquínElNovato pic.twitter.com/kWJC3W1Id1 — JoaquinElNovato (@JoaquinElNovato) November 30, 2023

Joaquín le pregunta entonces al monologuista si es cierto que ahora se critica más este tipo de humor. "Se critica en general todo", responde, a lo que el presentador se interesa por saber si eso le condiciona de alguna forma: "Yo me autocensuro, hay temas de los que podría hablar, pero no me compensa que genere tensión. El humor es para relajarse y para pasárselo bien".

Entre los temas que Leo Harlem censura de sus monólogos está "la política, no me gusta nada, tampoco el tema sexo. No te puedes meter en líos, puedes hacer un guiño, echarle un poquito de pimienta y también hay mucha gente que habla del tema de las novias, mujeres... Yo hablo de lo que se pone de moda, esas cosas son las que a mí me hacen gracia".

