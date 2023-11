Telecinco abre la veda con Miguel Bosé tras la emisión de su serie y sentará a Nacho Palau en ‘¡De viernes!’

Telecinco ha estado dedicando la noche del lunes a la emisión de la serie Bosé. Una producción de Paramount en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), Elefantec Global y Legacy Rock, con guion de Boris Izaguirre, Ángeles González Sinde, Nacho Faerna e Isabel Vázquez y protagonizada por Nacho Palau e Iván Sánchez.

Esto ha permitido a la cadena fijar sus ojos en la figura del cantante, primero, con los especiales La noche de Bosé, en la que el propio cantante desglosaba los episodios y en los que participaban personas cercanas al artista. Y ahora, con ¡De Viernes!, que en su segunda entrega, programada para mañana, contarán con la presencia de Nacho Palau.

Así, el que fuese concursante de Supervivientes se sentará en el Sillón VIP, donde contará nuevos datos sobre su historia de amor con Miguel Bosé, el punto en el que se encuentra su relación actualmente y las últimas novedades sobre su enfermedad. Y es que este jueves ha confirmado que vuelve a enfrentarse al cáncer, ocho meses después de haberse curado. “Este verano me han vuelto a diagnosticar un cáncer”, dice el escultor, confesando también que “hay un momento en el que llegas a pensar 'no puedo más, de esta no salgo', y ¿para qué?”.

[¿Por qué Telecinco ha emitido doblada ‘Bosé’ si es una serie española? La explicación]

Tras el fin de la serie y el programa presentado por Joaquín Prat, ahora Telecinco abre la veda contra el autor de Amante Bandido. Y es que, en las promos, se ve a Nacho Palau contando que “hace lo que le da la gana. De Miguel no te puedes fiar, es un manipulador, no respeta nada y hace lo que le da la gana. Me dijo 'ten cuidado, no te metas', y me metí”.

Por otro lado, ¡De viernes! repetirá con el protagonista de su estreno. Ángel Cristo Jr., el hijo de Bárbara Rey y el domador Ángel Cristo, ofrecerá nuevos detalles de la manera en la que se encargaba de tomar fotos y vídeos durante los encuentros de su madre con el rey emérito.

Junto a Santi Acosta y Beatriz Archidona y los colaboradores Patricia Cerezo, José Antonio León, Ángela Portero, Adriano Silva y Patricia Izquierdo, estarán en plató para comentar las imágenes la que fuera amiga de la familia, Jenny Llada; el periodista Javier Chicote; y Hugo Arriazu, que se encargó de recoger las famosas cintas de la vedette.

En la noche de su estreno, ¡De Viernes! logró un buen 14% de cuota de pantalla con 1,2 millones de espectadores. No logró imponerse, eso sí, a los directos de La Voz, que alcanzó un 16,4% con 1.357.000 espectadores.

