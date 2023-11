¿Por qué Telecinco ha emitido doblada ‘Bosé’ si es una serie española? La explicación

Telecinco ha estrenado este lunes en abierto Bosé, la serie autobiográfica del cantante y actor Miguel Bosé, que está protagonizada por José Pastor e Iván Sánchez. Una producción que, originalmente, tenía 6 episodios de unos 45-50 minutos, tal como se puede disfrutar en SkyShowtime, pero que a Mediaset llega con un montaje de 4 entregas de 70 minutos.

No ha sido el único cambio respecto a cómo se disfruta en la plataforma de pago. Y es que hay muchas escenas que se han presentado dobladas, algo que muchos espectadores no parecían comprender en las redes sociales, dado que es una serie española. Sin embargo, tiene una explicación muy sencilla.

Miguel Bosé sabe hablar tanto español como italiano, y se comunicaba indistintamente en los dos idiomas con la gente de su entorno. Así, las escenas en las que habla italiano han sido las dobladas, mientras que en SkyShowtime aparecen en italiano con subtítulos. Este doblaje, sin embargo, se desconocía hasta esta misma noche, pues no se comunicó a los medios la pasada semana, cuando se presentó la serie. Este recurso es muy habitual en películas y series foráneas cuando se hablan dos o más idiomas, sin embargo, no es lo frecuente en producciones nacionales.

El doblaje en cuestión no parece haber gustado mucho, y es que, realmente, sonaba diferente al resto de las escenas grabadas en castellano. “Estoy viendo el primer capítulo y ya me está poniendo nerviosa el doblaje en castellano”; “Nunca entenderé que hagan una serie española, con actores españoles y la emitan con doblaje. Horrible es poco, yo me bajo” o “El doblaje me está sacando completamente de la historia” han sido algunas de las críticas al respecto que se han podido leer este lunes en las redes sociales bajo la etiqueta #Bosé.

Producida por Paramount en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), Elefantec Global y Legacy Rock, con guion de Boris Izaguirre, Ángeles González Sinde, Nacho Faerna e Isabel Vázquez y bajo la dirección de Miguel Bardem y Fernando Trullols, Bosé cuenta con los actores Iván Sánchez y José Pastor encarnando al artista en las dos líneas temporales en las que transcurre la historia.

Completan el reparto Nacho Fresneda en el papel de Luis Miguel Dominguín; la actriz italiana Valeria Solarino como Lucía Bosé; Alicia Borrachero dando vida a La Tata, personaje clave en la vida del artista; Ana Jara, interpretando a Rosa Lagarrigue, su gran amiga y manager; la intérprete cubana Mariela Garriga como Giannina Facio, con quien tuvo un romance siendo ella pareja de Julio Iglesias (Miguel Ángel Muñoz); Raquel Salamanca y Gabriel Guevara en los papeles de Ana Obregón y Nacho Duato, parejas de Miguel con los que hoy mantiene una gran amistad; José Sospedra como la pareja con la que mantuvo una duradera relación y formó una familia; Óscar Higares dando vida a Domingo Dominguín, su tío favorito; y Ana Torrent, como Rosario Primo de Rivera, la pareja de su padre en sus últimos años.

