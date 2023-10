Telecinco readapta el biopic de Miguel Bosé: "No se ha eliminado nada. Lo hemos contado de otra manera”

Es uno de los artistas españoles más exitosos de todos los tiempos y lleva casi cinco décadas en el foco mediático, pero Miguel Bosé, la persona que se esconde detrás del mito, es, en muchos sentidos, un misterio. Su fascinante historia, desde sus orígenes en el seno de su celebérrima familia y el comienzo de su fulgurante carrera; la complicada relación con sus padres, los vaivenes de su vida sentimental, sus parejas más desconocidas, sus momentos más brillantes y también los más oscuros constituyen el eje argumental de Bosé.

Se trata del biopic autorizado sobre la vida del artista, que Telecinco estrenará próximamente en abierto, readaptado a cuatro episodios, en el marco de un evento de programación que la cadena ha denominado La noche de Miguel Bose. "No hemos eliminado nada. Lo hemos contado de otra manera”, ha dicho su director Nacho Faerna este viernes en la rueda de prensa de presentación de la serie, a la que ha asistido BLUPER.

"Es otro montaje radicalmente diferente. Pero, insisto, no nos hemos dejado nada fuera porque por un cuestión de metraje necesitábamos utilizar todo lo que teníamos. Eso nos ha dado la oportunidad en el remontaje, cuando uno piensa que el viaje ha terminado, de recordar todo el proceso que empezó en unas largas reuniones con Miguel Bosé", ha añadido el guionista.

Faerna también ha querido agradecer al artista su implicación. "Hay algo que marca la naturaleza del proyecto: la generosidad de Miguel. Muchas personas me preguntan si ha sido complicadísimo por el hecho de hacer una serie sobre un personaje que está vivo, que estará pendiente y supervisando. Pues, no. Tengo que decir que no he tenido más libertad en mi vida. Miguel ha sido siempre de una generosidad total. Nos abrió las puertas de su casa, sus álbumes de fotos, nos contó sus intimidades y las de su familia y nos dejó absoluta libertad".

Producida por Paramount en colaboración con Shine Iberia (Banijay, Iberia), Elefantec Global y Legacy Rock, con guion de Boris Izaguirre, Angeles González Sinde, Nacho Faerna e Isabel Vázquez y bajo la dirección de Miguel Bardem y Fernando Trullols, Bosé cuenta con los actores Iván Sánchez y José Pastor encarnando al artista en las dos líneas temporales en las que transcurre la historia.

Completan el reparto Nacho Fresneda en el papel de Luis Miguel Dominguín; la actriz italiana Valeria Solarino como Lucía Bosé; Alicia Borrachero dando vida a La Tata, personaje clave en la vida del artista; Ana Jara, interpretando a Rosa Lagarrigue, su gran amiga y manager; la intérprete cubana Mariela Garriga como Giannina Facio, con quien tuvo un romance siendo ella pareja de Julio Iglesias (Miguel Ángel Muñoz).

Raquel Salamanca y Gabriel Guevara encarnarán Ana Obregón y Nacho Duato, parejas de Miguel con los que hoy mantiene una gran amistad; José Sospedra como la pareja con la que mantuvo una duradera relación y formó una familia; Óscar Higares dando vida a Domingo Dominguín, su tío favorito; y Ana Torrent, como Rosario Primo de Rivera, la pareja de su padre en sus últimos años.

Bosé anuncia un musical sobre su vida, nuevo disco y nueva gira. pic.twitter.com/zRGXnZXZo7 — JuanMa (MONT3RO) Fdez (@juanmafdez) October 27, 2023

Su personalidad seductora, rebelde y transgresora; su apariencia enigmática, camaleónica y misteriosa; su azarosa vida sentimental; y, sobre todo, su música y su incuestionable y polifacético talento, convirtieron a Miguel Bosé primero en un sex-symbol y un ídolo de masas; después en una leyenda.

Los cuatro episodios de este biopic llevan el nombre de una canción mítica del artista: El hijo del Capitán Trueno, Don Diablo, Bandido y Morenamía. Cada título funciona como hilo conductor de los acontecimientos que se narran: desde los inicios de su carrera y sus años de juventud y desenfreno, en los que rompió todos los moldes pese a los convencionalismos de la época y la oposición de su padre, hasta su etapa de madurez artística y personal, durante la gira de su álbum 'Papito', en la que toma la decisión de ser padre. Todo ello con el relato de sus sucesivos romances y de los momentos más importantes de su carrera.

Capítulo 1: 'El hijo del Capitán Trueno'

Mayo de 1996. Miguel Bosé recibe la noticia de la muerte de su padre mientras está rodando una película en Francia y emprende un largo viaje para llegar a su entierro en Sotogrande. Durante el trayecto recuerda su difícil relación con el torero y cómo abandonó el trabajo en la empresa familiar para probar suerte al principio en el cine y en la música después.

Su primer gran éxito es Linda, versión de una canción italiana del grupo Pooh. Sus acordes llevan la acción a 1977, cuando se produce el extraordinario debut de Miguel en televisión en directo para toda España desde el Florida Park. La grabación de su primer disco se lleva a cabo mientras Miguel reside en Roma, donde mantiene una relación amorosa con la joven actriz Barbara Nascimbene, que queda embarazada.

Mientras planifican la boda, Miguel tiene numerosas aventuras con otras mujeres, como Elsa Martinelli, compañera de reparto en una película; y con hombres, como Marco Panella, una importante figura política en Italia. Tras un incidente de dramáticas consecuencias, la relación con Barbara termina. Décadas más tarde, Miguel decide ser padre por gestación subrogada, pero el primer intento será un fracaso.

