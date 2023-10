Despiporre total en 'GH VIP': los concursantes pierden los papeles al fundirse 87.100 euros del premio final

Los concursantes de GH VIP 8 dejaron tiritando el premio final del reality. Los ánimos entre los inquilinos de la casa de Guadalix de la Sierra están más caldeados que nunca después de que el premio del programa se haya reducido hasta la 'ridícula' cantidad de 30.600. Recordemos que el montante inicial era de 150.000.

Todo sucedió después de que el programa invitara a los famosos a participar en una puja para cumplir su deseo más anhelado, utilizando el dinero del premio final. Como funciona en todas las pujas, quien más dinero ofreciera acabaría haciendo realidad su sueño.

La subasta comenzó con pujas de 100 en 100 euros, pero poco a poco fue calentándose con los dos bandos de la casa claramente diferenciados. Parecía que José Antonio Avilés había perdido los papeles al ofrecer 10.000 euros por comerse un jamón, pero la cosa se fue totalmente de madre con Laura Bozzo y Jessica Bueno, que pujaron cantidades altísimas.

La peruana dio un golpe en la mesa al ofrecer 75.000 euros por hablar con sus hijas, pero la modelo fue más allá al subir la puja otros 100 euros más para escuchar un audio de sus hijos. El caos era ya máximo y el premio, que en ese momento estaba en 117.700 euros pasó a tan sólo 42.600.

La ex de Kiko Rivera explicó que decidió ir a por todas para que Laura no ganara después de haber perdido la cabeza al pujar. "La primera que se siente culpable de todo el dineral, soy yo. Aquí están en juego mis hijos y no iba a permitir que ganasen ellos. Ellos siempre dicen que hay que jugar, pues nada, vamos a jugar", dijo llorando la concursante, que pudo escuchar un mensaje de Francisco, hijo fruto de su relación con el hijo de Isabel Pantoja.

El premio se vio reducido de nuevo, después de que José Antonio Avilés decidiera gastarse otros 12.000 euros por salvarse de la nominación. Tan sólo tardo diez segundos en pulsar la campana de la salvación. Haciendo números, los concursantes del reality de Telecinco se gastaron un total 86.400 euros durante la gala, en la que acabó expulsado Luitingo. "Te voy a echar de menos, te quiero", se despedía Jessica, entre lágrimas.

De esta forma, para la semana que viene, los espectadores tendrán que decidir entre Carmen Alcayde, Marta Castro, Javier Fernández y Naomi Asensi para que se conviertan en el nuevo concursante expulsado.

