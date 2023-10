Feid revela en 'El Hormiguero' el significado del verde: "Hay mucha gente del público que ha venido de este color"

Feid (31 años) fue el invitado este jueves de El Hormiguero. El cantante colombiano, uno de los artistas del género urbano del momento, acudió al programa de Pablo Motos para hablar sobre su meteórica carrera musical y presentar su nuevo disco, Mor, no le temas a la oscuridad.

El artista, apodado como 'Ferxxo', destacó que su ascenso a la fama no ha sido repentino: "Creo que todavía estoy esperando mi golpe de suerte. He tenido canciones muy especiales para el público, pero no ha habido un proceso de la noche a la mañana, ha sido algo muy camellao".

Durante la entrevista, Motos se interesó por conocer términos populares en Colombia como "chimba", "chimbita", "chimbo" o "mor", en referencia al título de su disco. "Mor es la palabra más chimba de Colombia, es una forma cortita de decir amor, pero más calle, más relajao, más informal", explicó el cantante. Entre otras anécdotas, Feid confesó que desayuna espárragos y que es un gran repostero. "Mi especialidad es la torta de vainilla", dijo.

El significado del color verde

Motos también preguntó al artista colombiano, que lucía una camisa en tono verdoso, por el significado del color verde para él. "Hay mucha gente del público que ha venido de verde, tú vas de verde, tus videoclips también son así...", señaló el presentador.

Además del propio artista, fueron muchos de sus seguidores los que decidieron acudir de público al programa con prendas de ropa en color verde.

El artista, que destacó justo antes que las mejores ideas son las que no necesitan presupuesto, destacó que este era otro ejemplo de ello. "Que la gente llegara de verde es gratis", aseguró.

Feid explicó que el verde es un color muy especial porque "representa la esperanza, las montañas de Medallo (Medellín), la 'platica', que le vaya bien, la prosperidad... es un núcleo de cosas".

Cómo escuchar su nuevo disco

Las cifras del artista colombiano son meteóricas. Feid acumula más de 43 millones de oyentes mensuales en Spotify, 12,5 millones de seguidores en Instagram, además de casi 13 millones en TikTok. Hasta la fecha, ha publicado un total de seis proyectos discográficos. El último hace apenas un mes, Mor, no le temas a la oscuridad.

Con su sexto álbum, el cantante y productor ha querido marcar un cambio en su carrera musical, tal y como explicó durante su entrevista en El Hormiguero. "Quise experimentar con un montón de géneros y sonidos, probar otras vueltas y me salió un disco especial, un poco raro", aseguró.

[Karol G, de la mano de Feid en un concierto en Miami: la cantante confirma su relación y responde a Anuel AA]

El single de este nuevo disco es Bubalú. "Que cada cual interprete si se refiere al chicle o no al escuchar la letra. A buen entendedor pocas palabras sobran", explicó Feid.

Además, el artista contó que hay una serie de normas para escuchar el disco. Una de ellas es que se haga con la luz apagada, "para que se haga más relajado". Otra, que se escuchen todas las canciones por orden. También no oírlo en soledad "porque se te puede meter el sapoperreíto", explicó.

Sigue los temas que te interesan