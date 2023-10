Jordi Cruz revoluciona 'MasterChef Celebrity' con su beso a Miguel Diosdado: "Si hay que dar un piquito se da"

La octava gala de MasterChef Celebrity acabó con la nueva expulsión de Miguel Diosdado, el repescado de la edición. El intérprete erró en la prueba de eliminación, en la que tenía que hacer una tarta de zanahoria que emulara a un contramuslo de pollo. En la cuerda floja también estaba Jesulín de Ubrique, pero el jurado premió el buen sabor que tenía la elaboración del torero.

Al foso también llegaron Laura Londoño y Jorge Cadaval, aunque la protagonista de Un café con aroma de mujer optó por subirse a la galería utilizando el pin de la inmunidad. Ambos formaron equipo en la prueba de exteriores, en la que los aspirantes tenían que preparar un menú de Cristina Oria para dar de comer a 80 miembros del equipo del musical ¡Mamma Mía!. La prueba se realizó en el Parque de Arganzuela de Madrid.

En la previa de esta prueba, se produjo un divertido momento en el que Jordi Cruz quiso saber cuál era el motivo por el que le provocaba nervios a Miguel. "Me lo ha dicho un pajarito", dijo el juez. "Son nervios buenos que me ponen la pila. Las pilas", añadió el aspirante. Después, Pepe Rodríguez preguntó: "¿Crees que él puede hacer algo para mejorar esa relación?". "¿Un piquito, Jordi?", sugirió Blanca.

"¡Esto hay que salvarlo rápido!", espetaba Pepe, mientras que el chef catalán se mostró a favor de la iniciativa. "Si hay que dar un piquito se da un piquito", dijo el chef catalán mientras los concursantes le animaban al grito de "¡piquito, piquito!". Y el juez accedió. "No sé por qué me pone Jordi nervioso. No lo sé. Yo esto no me lo imaginaba. Me había hecho muchas películas de lo que podía pasar en MasterChef, pero darle un beso a Jordi no", reconoció luego.

Hay que recordar que MasterChef se vio obligada disculparse después de que los jueces del formato frivolizaran con el caso Rubiales, justo el mismo día en el que Jenni Hermoso formalizó la denuncia contra Luis Rubiales por su beso no consentido en la ceremonia de entrega de medallas del pasado Mundial.

Nervios buenos, nervios de los que te ponen... las pilas #MCCelebrity pic.twitter.com/pQ5owlwJ2V — MasterChef (@MasterChef_es) October 26, 2023

"Tenemos miedo por esta temporada porque nos hemos dado cien mil picos. ¡Con la que ha caído! Es la edición de los picos. Pero es que ni aposta. ¡La que nos va a caer!", dijo Pepe Rodríguez en la presentación de la octava edición en el FesTVal de Vitoria. "Todo lo del beso tenía que haber pasado antes de la grabación (...). Jesulín estaba muy besucón", dijo Jordi Cruz.

"Yo me he dado un pico con Jesulín. Ese es nuestro hashtag", declaraba Vallejo-Nágera, que bromeaba diciendo que "quieren llamar a Rubiales para el año que viene". Jordi Cruz aclaró después que "no se puede mezclar un momento de pasarlo bien, de entretenimiento, con lo otro. Son cosas que las hacemos con total cariño, con total diversión, con total cachondeo".

Algo parecido ocurrió con Florentino Fernández la semana pasada. El humorista acudió en calidad de invitado y no paró de intentar dar "piquitos" a los aspirantes. Finalmente, Flo acabó besándose con Eduardo Casanova. "Cómeme la boca", le dijo el que fuera protagonista de Aída haciendo reír a los jueves. Tras unos segundos de suspense, el beso llegó.

