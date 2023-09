'MasterChef' se disculpa por frivolizar con el caso Rubiales y condena "cualquier tipo de violencia sexual"

La octava edición de MasterChef Celebrity 8 se estrenará este jueves, 7 de septiembre, en La 1 (22.00) bajo el paragüas de una nueva polémica. Todo ha venido a raíz del encuentro con la prensa especializada en televisión que tuvieron Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera en el FesTVal de Vitoria este miércoles, en el que los jueces fueron entrevistados en los habituales corrillos.

Sin embargo, las bromas que hicieron los jueces del programa sobre el caso Rubiales en sus entrevistas, han empañado por completo la promoción del estreno. Esta frivolización, además, tuvo lugar en el mismo día que la jugadora Jenni Hermoso formalizó su denuncia contra Luis Rubiales por su beso no consentido ante la Fiscalía General del Estado.

"Tenemos miedo por esta temporada porque nos hemos dado cien mil picos. ¡Con la que ha caído! Es la edición de los picos. Pero es que ni aposta. ¡La que nos va a caer!", decía Rodríguez. "Todo lo del beso tenía que haber pasado antes de la grabación (...). Jesulín estaba muy besucón", confesaba por su parte Cruz.

[Jesulín de Ubrique vuelve a cantar Toda con los jueces de MasterChef Celebrity como coristas]

"Yo me he dado un pico con Jesulín. Ese es nuestro hahstag", declaraba Vallejo-Nángera, que bromeaba diciendo que "quieren llamar a Rubiales para el año que viene". Jordi Cruz aclaró después que "no se puede mezclar un momento de pasarlo bien, de entretenimiento, con lo otro. Son cosas que las hacemos con total cariño, con total diversión, con total cachondeo".

Sobre el 'piquito' con Anabel Alonso, el propietario de ABaC aseguró: "Cuando salió lo de Anabel Alonso, no se me pasó por la cabeza contestar ni decir nada. Pero sí la llamé y le dije lo siento mucho. Se mezcló una opinión suya con un beso que me dio de cachondeo. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra aunque estéticamente lo parezca".

Pues bien, conscientes del revuelo que se ha formado por estos comentarios jocosos de un asunto tan serio, la productora del programa de la radiotelevisión pública ha lanzado un comunicado en el que pide perdón por lo que se dijo en el evento de prensa y condena "cualquier tipo de violencia sexual".

La misiva, lanzada en menos de 24 horas de las bullas inoportunas de los jueces de MasterChef, dice textualmente así: "Ante las declaraciones realizadas ayer en la presentación a medios de MasterChef Celebrity 8 a propósito del denominado 'caso Rubiales', Shine Iberia quiere aclarar que lamenta profundamente los comentarios desafortunados que tuvieron lugar ayer durante las entrevistas, en ningún caso los justifica, y condena rotundamente cualquier tipo de violencia sexual. Pedimos disculpas".

Comunicado desde Shine Iberia: pic.twitter.com/ef6BrUkPA4 — Shine Iberia (@ShineIberia) September 7, 2023

Sigue los temas que te interesan