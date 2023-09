Los jueces de 'MasterChef' avanzan una edición de "piquitos": "Van a llamar a Rubiales el año que viene"

"Poco se está hablando del beso que le planté a Jordi Cruz. Muy poco”, escribía irónica Anabel Alonso en redes sociales hace un par de semanas después de que muchos le criticaran que hubiera censurado el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso cuando ella besó al juez de MasterChef Celebrity durante su concurso en 2019.

En todo momento, Alonso y otros muchos compañeros del programa quisieron dejar claro que ese beso se producía porque era televisión, y que estaría pactado o guionizado, con el consentimiento de ambos. De hecho, el programa se graba con meses de antelación, y de haber sido algo a lo que Cruz no se habría prestado, la escena se habría quedado en la mesa de montaje.

Pero, es más, la relación de Anabel Alonso con MasterChef continuó siendo excelente tras aquello, regresó en varias ocasiones como invitada, y fue concursante del especial de la pasada Navidad, el cual acabó ganando.

"Se ha hablado demasiado del beso de Anabel y poco del que me dio Tamara Falcó", bromeaba este miércoles Cruz durante la presentación de la octava edición de MasterChef Celebrity en el FesTVal de televisión de Vitoria. "¿Ese era deseado o no?", le preguntaba con sorna su compañera Samantha Vallejo-Nágera. "No me pidió permiso tampoco", añadía Cruz. "Yo vi que te agarró y no lo has denunciado", ironizaba Pepe Rodríguez.

"¿Cómo vas a guionizar a Anabel Alonso?", continuaba diciendo el juez toledano. "Eso lo hacemos porque lo estamos pasando bien y porque nos queremos divertir", comentaba Cruz. "En MasterChef nos hemos besado desde el primer día", trataba de quitar hierro al asunto Vallejo-Nágera.

No obstante, los jueces son conscientes de que van a estar sometidos a la crítica esta edición. "Tenemos miedo por esta temporada porque nos hemos dado cien mil picos. ¡Con la que ha caído! Es la edición de los picos. Pero es que ni aposta. ¡La que nos va a caer!", avanzaba Rodríguez.

"Todo lo del beso tenía que haber pasado antes de la grabación (...) Jesulín estaba muy besucón", confesaba Cruz. "Yo me he dado un pico con Jesulín. Ese es nuestro hashtag", decía Vallejo-Nágera, que bromeaba diciendo que "quieren llamar a Rubiales para el año que viene".

Pero, dejando a un lado las bromas, Cruz sí quiso explicar que "no se puede mezclar un momento de pasarlo bien, de entretenimiento, con lo otro. Son cosas que las hacemos con total cariño, con total diversión, con total cachondeo".

Y añadía. "Cuando salió lo de Anabel Alonso, no se me pasó por la cabeza contestar ni decir nada. Pero sí la llamé y le dije lo siento mucho. Se mezcló una opinión suya con un beso que me dio de cachondeo. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra aunque estéticamente lo parezca".

Quince nuevos aspirantes

Quince nuevas celebrities se embarcan en la aventura culinaria de su vida: la octava edición de MasterChef Celebrity, que se estrena en La 1 este jueves 7 de septiembre. El talent, producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia, pondrá a prueba sus habilidades en la cocina, su capacidad para adaptarse a situaciones imprevistas y su destreza para sacar adelante platos exquisitos a contrarreloj.

Jorge y César Cadaval (Los Morancos), Blanca Romero, Álvaro Escassi, Sandra Gago, Eduardo Casanova, Toñi Moreno, Jorge Sanz, Laura Londoño, Jesulín de Ubrique, Tania Llasera, Miguel Diosdado, Genoveva Casanova, Daniel Illescas y Palito Dominguín se enfrentarán al reto de conquistar el paladar de los jueces más exigentes de la televisión: Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.

Los famosos se enfrentarán a las pruebas míticas, como los robos, las batallas o seguir al chef, y a nuevos retos: preparar una auténtica masa de pizza utilizando la técnica italiana del boleo; replicar un plato típico de otro país haciendo match con los ingredientes que forman parte de la cultura gastronómica de dicho lugar; o enfrentarse a la centralita MasterChef, con unos telefonistas de lo más cómicos que tendrán las claves de las recetas a preparar. Y no faltará un bingo para cocinar con los ingredientes que estén en sus cartones.

En las pruebas de exteriores, MasterChef Celebrity viaja por primera vez a Ceuta para cocinar en el Parque Marítimo del Mediterráneo. Además, las celebrities prepararán un menú integrado por platos tradicionales del Siglo de Oro diseñado por el chef Carlos Maldonado en Puy Du Fou, en Toledo; o cocinarán para los peregrinos del Camino Lebaniego en San Vicente de la Barquera.

También visitarán el palacio de los Marqueses de Luján para ofrecer un festín gastronómico al equipo de La Promesa, la serie de La 1 líder de la sobremesa. También celebrarán el regreso del musical ‘Mamma Mia’ a la Gran Vía de Madrid, visitarán La Pérgola del Mediterráneo, el restaurante fundado por Antonio Banderas, y prepararán un menú sostenible, sin fuego, sin parrillas y sin inducciones en el Bosque Mediterráneo.

El ganador o ganadora recibirá un premio de 75.000 euros, que destinará a una causa solidaria, y el trofeo que le acredita como octavo MasterChef Celebrity. Tanto el ganador como el segundo clasificado podrán disfrutar de un curso de cocina de un fin de semana de duración en el Basque Culinary Center de San Sebastián. Y en todos los programas, el mejor de una de las pruebas ganará 4.000 euros que irán destinados a la ONG que elijan.

