Jesulín de Ubrique vuelve a cantar ‘Toda’ con los jueces de 'MasterChef Celebrity' como coristas

El torero Jesulín de Ubrique regresó con fuerza a la televisión desde hace poco más de un año. Ha concursado en El desafío de Antena 3, donde ganó dos galas, en las pruebas conocidas como Sillas de vértigo y Ballesta Extrema. Logró un pase a la final, y quedó cuarto clasificado, por detrás de Raquel Sánchez Silva, Omar Montes y Juan Betancourt, que fue el ganador. Además, ha dado una entrevista a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, y desde la noche de este jueves, le veremos cocinar en MasterChef Celebrity.

El concurso culinario se ha presentado estos días en Vitoria dentro del FesTVal, y este miércoles se celebró una fiesta institucional de RTVE a la que no faltó el torero. Allí, animado por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación, Jesulín se subió al escenario a entonar su éxito en el mundo de la música, el tema Toda. Y lo hizo acompañado de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz como coristas y bailarines.

Fue hace casi 30 años cuando Jesús Janeiro debutó en el mundo de la canción, y su tema de presentación fue este Toda, que anteriormente había grabado Michel Brown, de Pasión de Gavilanes. Por ese paso del tiempo, el gaditano tuvo que repasar la letra en su teléfono móvil, antes de subir. Al verlo tan animado, hasta bromearon que todavía estaba abierto el plazo para presentarse al Benidorm Fest.

A pesar de lo divertido del caso, lo cierto es que Jesús parece haberse ya reconciliado con aquel pasado musical. De hecho, en El Desafío, volvió a cantar Toda en uno de los retos. Sorprendentemente, la melodía no era la original e iba saltando entre canciones clásicas como Celebration, The Final Countdown o Thriller, eso sí, la letra era la de su canción. Tras su número, el público y el jurado de El Desafío se ponían en pie para aplaudir su puesta en escena.

Hay que recordar que, tal como él mismo ha contado, que Jesulín sacó un disco con versiones de Marisol o Julio Iglesias, pero que pronto decidió romper ese vínculo profesional. “Lo hice medio bien y me lancé a cantar. Después vi que aquello no conjugaba con mi profesión y que me perjudicaba y me retiré”, explicó en 2018 Jesús a Roberto Vilar en La noche de Rober. Por esa retirada tuvo que pagar “lo que se había hecho de inversión” y siguió con su profesión inicial, el toreo.

En aquella ocasión, el torero también recordó de su pasado musical una anécdota en la que está implicada la Reina del Pop. “Te ofrecían hacer de todo. El dinero ha sido secundario. Estuve a punto de hacer un videoclip con Madonna. Al final lo hizo el maestro Emilio Muñoz”, explicó Jesulín, en referencia al vídeo del tema musical 'Take a bow', que se rodó en Ronda y Antequera.

Jesulín de Ubrique nos canta 25 años después 'Toda', con el jurado de Masterchef. Inenarrable en el #FesTVal pic.twitter.com/1xCkTppjqm — Francis A. Gallardo (@FAGallardo) September 6, 2023

