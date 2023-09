El acercamiento de Terelu Campos a Antena 3: ¿posible fichaje bomba de Sonsoles Ónega contra Ana Rosa?

El mundo de la comunicación despidió con todos los honores a María Teresa Campos, fallecida en la madrugada de este lunes después de estar varios días ingresada. Todos los magacines de actualidad se volcaron con la triste noticia repasando la amplísima trayectoria de la periodista, así como se encargaron de recoger testimonios de amigos y compañeros de la profesión que acudían al tanatorio de La Paz de Tres Cantos (Madrid) para dar el último adiós a la malagueña.

Sin embargo, a nivel televisivo sucedió algo más que interesante. Conocedoras de la profesión, Terelu Campos y Carmen Borrego quisieron tener un bonito detalle con sus compañeros, que se agolpaban a las puertas de la funeraria en busca de una reacción. En torno a las cinco de la tarde, las hijas de Teresa Campos salieron a hablar con los medios. "Ella ha sido la maestra de muchos de vosotros y de muchos de los que no están aquí, y ella hubiera deseado que os tratáramos con el cariño y respeto que ella os ha tenido", decía Terelu, sin soltar la mano de su hermana.

"Desgraciadamente, hace un camino de casi un año que hemos intentado llevarlo con el mayor respeto hacia ella, sabiendo que lo que le ocurría era de interés público, pero que merecía tener su dignidad y su intimidad. Por eso, siempre hemos rogado a los medios de prensa que se preservara su imagen y creíamos que eso hacía un daño moral hacia ella era innecesario. Hay veces que uno puede informar y contar y participar y compartir con los compañeros, pero hay cosas que debemos respetar porque todos tenemos madre, padre, somos hermanos, somos hijos y sé que lo habéis entendido", continuó.

[La última voluntad de María Teresa Campos que no se llegó a cumplir: las veces que pidió volver a trabajar]

Pero esta intervención conjunta no fue la única que hicieron. A media tarde, Terelu intervino en exclusiva para Y ahora, Sonsoles (Antena 3). Ya por la noche, después de la misa que ofició el padre Ángel en el recuerdo de María Teresa, Carmen Borrego hacia lo propio en el especial de Lazos de Sangre que emitió La 1 de TVE. Pero ni rastro de Telecinco. Ni Terelu ni Carmen atendieron a Así es la vida el día de la muerte de su madre, algo verdaderamente significativo después de saberse que Mediaset descartó comprar el homenaje a María Teresa, algo que finalmente ha hecho la radiotelevisión pública, tal y como anunció Jordi González.

La conexión Terelu-Sonsoles fue la que más dio que hablar. La hija mayor de Teresa Campos fue especialmente cariñosa con la presentadora de Antena 3. "Siempre has estado pendiente de ella, y quiero que lo sepa todo el mundo. Siempre he recibido un mensaje tuyo de preocupación, de ánimo y de cariño hacia ella. Nunca me he sentido sola por tu parte, y eso no se me olvidará jamás en mi vida. Por eso, estoy hoy aquí contigo", decía muy emocionada Terelu, a lo que Ónega añadía: "Me he quedado con ganas de conocerla más, de sentarme con ella y decir 'cuéntame qué es esto de la tele'. Tenía muchas ganas de aprender de ella. Nos faltó tiempo".

Terelu Campos entra en directo en 'Y ahora, Sonsoles9 (Antena 3).

"Desgraciadamente, sé que es así porque cuando empezaste el programa, por fin sola, ¿te acuerdas lo que ella [María Teresa] dijo ese verano? Que eres la digna sucesora de las que hemos sido reinas de las mañanas", dijo Terelu sonrojando a Sonsoles, que recogió el guante invitándola a su programa. "Te espero en este plató. Vente un día y hablamos de María Teresa y de todo lo que tenemos que hablar, que es mucho. Gracias por atender a esta casa, que fue la de tu madre", dijo a lo que Terelu aceptó: "Lo haremos".

Este guiño se produce a los pocos días de que Ana Rosa pegue el salto a las tardes de Telecinco, donde competirá con la que fuera su compañera en Mediaset. Así pues, no sería de extrañar que la visita de Terelu a Y ahora, Sonsoles sirva como uno de los contenidos que intente contrarrestar el efecto que puede provocar Ana Rosa. Además, este acercamiento podría derivar en que Terelu acabase fichando por el magacín de Sonsoles. Una estrategia parecida siguió en el pasado con Esther Doña. Primero anunció su visita. Luego, durante la entrevista, se conformó su incorporación.

María Teresa Campos y Terelu fueron las madrinas de 'Arusitys Prime' a finales de 2019.

Lo cierto es que no es el primer coqueteo que hace Terelu Campos con Antena 3 en los últimos años. Como bien recordó el programa de Sonsoles Ónega, madre e hija fueron las madrinas de Arusitys Prime, el formato con el que Arús lo intentó en el prime time. Ambas se entrevistaron mutuamente. "Tenerlas no es un misil contra Mediaset, ni una obsesión ni nada hacia ellos", explicó la cadena argumentando que las eligieron porque eran "perfectas para ejemplificar la sección de entrevistados".

Además, en esas idas y venidas que ha tenido Terelu en los últimos años con Sálvame -abandonó el programa en 2019 para fichar por Viva la vida-, la hija de María Teresa le fue 'infiel' a Telecinco al participar en Mask Singer. Terelu sorprendió a todos al esconderse debajo del disfraz de Cerdita. Eso fue a finales de 2020 y, al año siguiente, fue concursante de MasterChef Celebrity.

Como saben, Terelu es un rostro que en los últimos años ha estado vinculado con Telecinco. De hecho, ella presentó el útimo Sálvame junto a María Patiño y Adela González, ante la ausencia de Jorge Javier. Y en este nuevo panorama televisivo, en el que se ha producido un sonado trasvase de colaboradoras de Mediaset a Atresmedia, el posible fichaje de Terelu Campos podría ser un movimiento muy a tener en cuenta. La baza secreta de Sonsoles contra Ana Rosa. Porque como dijo para despedirse de Sonsoles, "porque esto es una noria; un día estamos aquí y otro allá. Eso es lo apasionante de nuestra profesión".

Terelu fue Cerdita en la primera edición de 'Mask Singer'.

Sigue los temas que te interesan