TVE emitirá el homenaje de María Teresa Campos que descartó Telecinco: "Es un proyecto muy ambicioso"

El fallecimiento de María Teresa Campos copó prácticamente la totalidad de las escaletas de los programas en televisión este martes. Los magacines de actualidad ofrecieron una amplia cobertura, recogiendo testimonios de multitud de amigos y compañeros de profesión de la emblemática presentadora, así como todo lo que estaba ocurriendo en el tanatorio de La Paz de Tres Cantos, donde se velaron sus restos mortales.

Sin embargo, fue especialmente significativo que las hijas de la malagueña decidieran hablar en exclusiva para TVE y Antena 3, pero no para Telecinco. Por la tarde, Terelu Campos entró en Y ahora, Sonsoles, a quien dirigió unas bonitas palabras que muchos entendieron como un dardo a Ana Rosa Quintana. "Mi madre me dijo que eras digna sucesora de las reinas de las mañanas".

Ya por la noche, después de la misa de despedida que ofreció el Padre Ángel en la funeraria, Carmen Borrego hizo una breve conexión con el especial de Lazos de sangre que emitió La 1 para homenajear a la periodista. La hija pequeña de Teresa Campos pidió perdón por haberse quitado el retorno. Lo hizo para no escuchar la voz de su madre en los vídeos que repasaban su trayectoria. "Para mí en estos momentos oír a mi madre es muy difícil", dijo.

"Mi hermana y yo hemos estado de acuerdo de que lo importante en estos últimos meses era salvaguardar la intimidad de mi madre, y así lo hemos hecho", dijo. "Mucha gente se ha sorprendido con lo que ha pasado, la gente no ha entendido que no hemos hablado. Hemos contado para que no se especulara y cuando ha pasado lo que ha pasado, mucha gente ha sido consciente. Para mí va a ser muy difícil vivir sin ella".

Borrego, muy emocionada pero también muy entera, quiso agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido su progenitora. "Se va una grande de la comunicación. Estaría orgullosa de lo que ha pasado hoy con ella, una periodista con mayúsculas. En algún momento de su vida dudó de ser grande y hoy España la ha reconocido como la gran comunicadora que es. Por eso quiero dar las gracias a todo el país".

Fue entonces cuando Jordi Gonzalez tomó la palabra para hacer un anuncio: "Esta casa [RTVE] está preparando un proyecto muy ambicioso para hacer un gran homenaje a María Teresa Campos, un programa en el que tanto tu hermana como tú tenéis mucho que ver". A lo que añadía Borrego: "Este gran homenaje que TVE quiere hacer a mi madre estaba previsto antes de lo que ha ocurrido. Pero creo que es más importante ahora que antes".

Se da la casualidad de que hace unos días trascendió que Mediaset España había decidido descartar el programa especial que iba a servir como homenaje a María Teresa Campos. Hasta ahora, lo que se sabía era que iba a constar de un documental y de un debate posterior moderado por Terelu. Carmen Borrego sería la directora del especial y la producción correría a cargo de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia).

