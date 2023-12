Sandra Barneda se queja de nuevo de la escasa duración de ‘Así es la vida’ al frenar a José Antonio Avilés

Isa Pantoja será la protagonista de la próxima entrega de ¡De Viernes!, el programa del prime time de Telecinco que presentan Santi Acosta y Verónica Dulanto. La hija de Isabel Pantoja hablará de cómo es la relación con la tonadillera, y cómo guarda recuerdos no precisamente bellos de su infancia y juventud.

Así, la que fuese concursante de Supervivientes cuenta en un adelanto cómo “cuando tuve mi primer novio, todo cambió”. Y habla bien de Dulce Delapiedra, su niñera, conocida por su participación en programas como Sálvame. “Me ha criado desde pequeña. Me ha apoyado en todo”, apunta sobre ella.

Santi Acosta es el encargado de entrevistarla, y le pregunta por los supuestos desprecios que sufrió, o el control de la comida. “Mi madre no estaba en esos meses, solo estaba Dulce”, asegura la también colaboradora televisiva, que tuvo un embarazo“de riesgo” y del que, en general, no tiene un buen recuerdo.

[El reportero de 'Sálvame' que lamentaba "no tener ofertas laborales" y que ha fichado por '¡De viernes!']

Desde Así es la vida han cebado esta entrevista, y José Antonio Avilés pidió la palabra. Aseguraba tener información del entorno cercano de Isabel Pantoja, quien no habría recibido bien la noticia. “Me dicen en el momento que está Isabel Pantoja madre ya era lo que le faltaba, van a acabar con ella”, narraba el andaluz.

Sin embargo, los colaboradores se pisaban a la hora de querer opinar, Avilés pedía a otra compañera que guardase silencio, y Sandra Barneda, presentadora del formato, tuvo que tomar la palabra para poner un poco de orden. “Es que os pasáis, tenéis tanta prisa por hablar y no nos dejáis digerir la información. No vayáis con prisa, sabemos que es corto el programa, pero intentamos contar bien las cosas”, indicaba la catalana. “Pasáis muy rápido y no podemos asimilarlo”, añadía César Muñoz, el copresentador.

No ha sido la primera vez que Barneda desliza un comentario de este tipo sobre la escasa duración del programa, que suele estar una hora y diez minutos en pantalla, incluido los cortes publicitarios. Así, a inicios de noviembre, Barneda tuvo que cortar abruptamente un debate sobre la entrada en prisión de Rafael Amargo tras su entrada en prisión el pasado viernes.

“Son muchas cosas que comentaríamos de las declaraciones del abogado. No vamos a comentar nada más porque nos tenemos que ir. Es un programa muy comprimido”, despedía, haciendo énfasis en la palabra “comprimido”. Queda claro así que, por la naturaleza de sus contenidos, de crónica social, Barneda añoraría un poco más de tiempo de emisión. Hay que recordar que cuando se estrenó el pasado verano el programa se alargaba hasta las cuatro horas, pero que la llegada de TardeAR menguó sensiblemente su minutaje.

Sigue los temas que te interesan