‘Sálvame’ hace llorar a Anabel Pantoja en su cumpleaños: “¡Me tiras la tarta y te la comes!”

El plató de Sálvame estaba de celebración este jueves. Y es que una de sus colaboradoras, Anabel Pantoja, cumplía 35 años. La organización le ofreció elegir entre tres regalos, y se decantó por la visita de alguien que le conocía desde pequeña.

Así, vendaron los ojos a Anabel Pantoja y dieron paso a Dulce, la que fuese niñera de Isa Pantoja, y con quien Anabel no guarda buena relación. Dulce, quien hace unos años fue concursante de Supervivientes, iba disfrazada de Marilyn Monroe y tenía una tarta con el número 35 en sus velas. Entonces Anabel empezó a sospechar que algo no iba bien. “Gilipollas no soy”, empezaba diciendo, y advertía después “al final salimos calentitos”.

Emulando a la actriz de Hollywood, Dulce cantó el ‘happy birthday to you’, cambiando el famoso ‘mister president’ por ‘mini Panto’. Cuando se quitó la venda, Anabel Pantoja mostró su enfado y cogió sus cosas para abandonar el plató. Siguiendo con la broma, Dulce fue detrás de ella, con el pastel en la mano.

De fondo, algunos compañeros jaleaban diciendo “¡Payasín!”, en referencia al payaso que le tiró una tarta a Carmen Borrego en Sálvame Okupa. “¡Me tiras la tarta y te la comes, payasa!” decía Anabel muy enfada, tras salid del plató.

Dulce le canta el cumpleaños feliz a Anabel Pantoja y esta abandona el plató #yoveosalvame pic.twitter.com/fTXL2zsDr2 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 15, 2021

En primer lugar, salieron tras ella la propia Dulce, Paz Padilla y Antonio Montero, que le pedían a la sevillana que tuviese “sentido del humor”. La cumpleañera salía fuera de las instalaciones de Telecinco, y entonces Montero advertía: “se ha liado muy gorda”.

David Valldeperas, el director del programa, fue tras ella finalmente. “Es mi cumpleaños y estoy sola. ¡No quiero más malos rollos y ella me hace daño!” se quejó la influencer. “¿En mi cumpleaños me vas a traer a Dulce?”.

Entiendo completamente la reacción de Anabel, es su cumpleaños y no merece que le traigan a una persona con la que se lleva mal #yoveosalvame pic.twitter.com/DyKXfafl40 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 15, 2021

La niñera tuvo que irse del plató para que Anabel volviese a entrar, tal como dio órdenes David Valldeperas. Pantoja, que insistía en que está “de bajón” porque está “lejos de los míos”. La razón por la que no querría cruzarse con Dulce es porque hizo daño a su progenitora. “A mi madre no la toca nadie, a mi madre no la haces llorar”. Además, advertía: “Si Dulce me llega a tirar la tarta a la cabeza, Piqueras abre Informativos conmigo”.

-Anabel Pantoja: “Me llega a tirar la tarta a la cabeza y Piqueras abre informativos conmigo” JAJAJAJJAA #yoveosalvame pic.twitter.com/fMqWqmGWxg — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 15, 2021

Por su parte, Paz Padilla, la presentadora de Sálvame en la jornada de ayer, criticó la actitud de la colaboradora. “Con 35 años yo ya tenía a mi hija desde hacía 12” aseveró cuando no le grababan las cámaras.

Sigue los temas que te interesan