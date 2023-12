Cristina Pedroche desvela a Joaquín las dos condiciones que puso para dar sus primeras Campanadas

Joaquín, el novato cierra temporada este jueves con una entrevista a Cristina Pedroche. Joaquín Sánchez aprovechará el décimo aniversario de la presentadora al frente de unas Campanadas para ponerse en su piel y despedir el 2023 de forma anticipada. La entrevista podrá verse en Antena 3 a partir de las 22:45 horas, aunque los usuarios de Atresplayer Premium tienen acceso ya al capítulo.

Durante la entrevista, Pedroche hablará sobre su reciente maternidad y el difícil posparto que tuvo y dará los detalles de los comienzos de su historia de amor con el chef Dabiz Muñoz. Además, la colaboradora de televisión charlará con Joaquín Sánchez sobre su faceta como presentadora de las Campanadas.

En el programa de Antena 3, Pedroche dará una masterclass al exfutbolista sobre cómo presentar la noche más especial del año y le enseñará todos sus trucos. Juntos escogerán también un look atrevido para el debut. Además, el programa contará con la presencia también del marido de la presentadora, de su amigo y estilista, Josie, y de su compañero y amigo Miki Nadal.

Las dos condiciones para dar las primeras Campanadas

Cristina repasará con Joaquín sus inicios en la televisión, con tan solo 21 años, cuando era tan solo una estudiante de tercer curso de ADE y Turismo, y su salto a dar las primeras Campanadas en 2014 en La Sexta, junto a Frank Blanco.

La presentadora recordará el momento en el que se lo propusieron: "Yo estaba en Zapeando y me llamaron. Me preguntaron si me apetecería. Ya estábamos a finales de octubre y yo pensé 'qué me pongo'. 'Da igual', me dijeron".

Ese mismo mes de julio había fallecido la abuela de la colaboradora, por lo que, antes de tomar una decisión, llamó a su madre, quien fue clara al decirle: "Tu abuela estaría muy orgullosa de verte dar las Campanadas". "Fue una Navidad distinta, pero de repente positiva", recuerda Pedroche.

Además, la presentadora puso dos condiciones para dar sus primeras Campanadas. "La primera, dije, es que me ponía lo que me apeteciera porque yo con esos vestidos así más clásicos, largos, no me veía. Y la otra era que yo quería correr la San Silvestre porque a mí me gusta correr y me gusta la San Silvestre en mi barrio", explicó la vallecana.

La repercusión de sus primeras Campanadas

Pedroche recordará con cariño su inocencia en su primera vez al frente de las Campanadas. "Me lo estaba pasando bien porque pensaba esto lo está viendo mi madre, mi futuro marido, porque ahí estaba empezando ya con Dabiz, aunque nadie lo sabía, y poca gente más. Yo me lo pasé bien, me puse lo que me dio la gana y ya está", cuenta.

Sin embargo, la presentadora no sospechaba que las Campanadas obtendrían grandes datos de audiencia. Con casi 1,4 millones de espectadores y un 9,7% de share, La Sexta logró desbancar a Antena 3 de la tercera plaza. "Cuando salí, vi que era trending topic y pensé que no les había gustado el vestido porque en el fondo era atrevido", cuenta. Ante tal repercusión, la presentadora cuenta que, al año siguiente, le ofrecieron darlas en la cadena principal del grupo, Antena 3.

