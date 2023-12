Los antecedentes que allanan el camino a la vuelta de 'GH DÚO' a pesar del moderado éxito de 'GH VIP'.

El pasado mes de septiembre se estrenó la edición número 8 de GH VIP en Telecinco, con Marta Flich a los mandos. Suponía la vuelta del formato después de cuatro años, en los que el formato había permanecido en barbecho por el caso de Carlota Prado, y era algo que, aparentemente, era muy demandado por el público.

Los datos, sin embargo, distan mucho de considerar GH VIP 8 como un auténtico éxito. Sus galas están por debajo del millón de espectadores, y suprimieron la entrega de los martes, que se titulaba Límite 48 horas. Su share, sin embargo, sí se sitúa por encima de la media de la cadena, pues supera el 11%, mientras que la media de Telecinco en general fue de 9,7 puntos el pasado mes de octubre.

Ese funcionamiento moderado del reality de convivencia ha permitido a Mediaset plantearse su continuidad, y así, estaría ya sobre la mesa una nueva edición para inicios de año, con ligeros cambios. Y es que, de nuevo, se recurriría a la fórmula de GH DÚO en vez de a la clásica. GH DÚO mete a concursantes de dos en dos (o tres en tres), siempre que entre ellos haya algún vínculo de amor presente o pasado, o alguna conexión de amistad.

La única edición de GH DÚO se emitió en aquel lejano 2019, y tuvo como ganadora a María Jesús Ruiz en solitario. Y es que, a pesar de que se entraba en pareja, el premio, las nominaciones y las expulsiones se realizaban de manera individual. Al menos, en aquella temporada. Antonio Tejado y Candela Acevedo, Kiko Rivera e Irene Rosales, Alejandro Albalá y Sofía Suescun, Juan Miguel Martínez y Yurena, Yoli Sáez y Fortu, María Jesús Ruiz, Julio Ruz y Carolina Sobe y Ylenia Padilla, Fede Rebecchi y Raquel Lozano fueron todos los participantes.

Podría dar la sensación de que si el actual GH VIP no está siendo líder de su noche podría ser atrevido realizar una nueva temporada unas semanas después de su final. Sin embargo, para Telecinco eso nunca ha parecido ser un problema, y tenemos dos claros ejemplos.

Imagen de 'GH DÚO'.

En 2021 se estrenó Secret Story: La casa de los secretos, una suerte de Gran Hermano con famosos en los que cada uno tenía un secreto que los demás debían revelar para conseguir ventajas y premios económicos. Fue líder de su noche, pero sin datos que se asemejasen a lo que, en el pasado, anotaba GH VIP, con todas las galas por debajo de los dos millones de espectadores. Su llegada coincidió justo con la pérdida del liderazgo mensual de Mediaset, que vio como Antena 3 le superaba tímidamente en aquel entonces.

Tras cerrar la temporada, con una media de 1.721.000 espectadores y un 17,1% justo después Secret Story reabrió la casa de los secretos con una temporada con concursantes anónimos. Se pretendía así recuperar la pureza de los realities con personas de la calle, no acostumbradas a los medios de comunicación. Y el invento no salió demasiado bien. Su media alcanzó los 1,2 millones con un 12,4%, 4,7 puntos menos. Fueron líderes en 7 de las 13 galas que se emitieron.

En septiembre de 2022, Telecinco recuperó el formato The Farm, antes emitido como La Granja y Acorralados. Entonces apostaron por titularlo Pesadilla en El Paraíso, y tenía como novedad que se emitiría grabado y editado, no sería la vida en directo como en otros concursos similares. Sin embargo, no funcionó bien, se reformuló su contenido, acabó siendo un reality en directo al uso… y ni con esas levantó cabeza.

Pesadilla en El Paraíso se despidió con una discretísima media de 1.006.000 espectadores y un 11,0%. Y a pesar de ello, el programa fue renovado por una segunda temporada (más breve) que cayó al unidígito, con un promedio de 926.000 y un 9,7%. Tuvo el dudoso honor de ser el reality menos visto de la historia de Telecinco, y con la final menos vista, con solo un 9,9%. Unos meses después le arrebató el título ¡Vaya vacaciones!, con 812.000 seguidores de media (aunque con 2 décimas más de media).

Así, echando la vista atrás a Secret Story: La casa de los secretos y Pesadilla en El Paraíso no resulta nada descabellado que tras GH VIP empiece GH DÚO. Huelga decir, en ese sentido, que una de las principales razones de que se lleven a cabo dos ediciones seguidas es que así se amortiza la inversión de levantar una casa o granja con cámaras para la convivencia.

Con unas audiencias en vacas flacas, cabría esperar que Mediaset diese un giro radical a los contenidos, buscando nuevos formatos y formas de entretener una vez se sintoniza Telecinco. Sin embargo, parecen decididos volver a emitir el mismo reality que ahora mismo tenemos en emisión. Ahora falta comprobar si la estrategia es acertada y recuperan algún fiel espectador descarriado. El desafío es bastante fuerte en cualquier caso, pues Telecinco tiene que demostrar que haciendo lo mismo de siempre puede volver a enamorar al público, como lo hacía antaño.

