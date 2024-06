Ni Arkano ni Marieta: sancionan a dos concursantes de ‘Supervivientes 2024’ por incumplir las reglas

Una de las tradiciones de Supervivientes que se cumple año a año es la de llevar a cabo una penitencia a cabo de comida o beneficios. En la última gala se celebró la “mesa de las tentaciones”, y en ella se ofrecía una recompensa a cambio de cumplir con un cometido concreto. Por ejemplo, Marieta accedió a cortarse por primera vez su larga cabellera a cambio de un perrito caliente y de ver a su madre.

Sin embargo, anoche, Jorge Javier Vázquez tuvo que llamar la atención a dos robinsones que habían faltado a su palabra. “El otro día en la mesa de las tentaciones cambiasteis recompensa por penitencia, pero ni Gorka ni Miri han cumplido su penitencia”, advertía el comunicador catalán. Miri, en concreto, debía ir con los ojos tapados, mientras que Gorka luciría el famoso taparrabos el reality.

“Miri y Gorka serán sancionados en la próxima prueba de recompensa”, desvelaba Jorge Javier como penalización a no haber cumplido con lo pactado. En su defensa, Miri Pérez-Cabero, que se hizo popular a raíz de su participación en MasterChef, aseguraba habérselo currado un montón, y que su penitencia, en concreto, era “supercomplicada”. “Han sido minutos”, añadía, en referencia al tiempo que no ha estado a ciegas.

“Pero lo he hecho todo lo mejor que he sabido, hasta he desarrollado cosas sensoriales que no sabía ni que tenía”, terminaba a decir Miri, sin éxito. A pesar de sus palabras, el compromiso que había adquirido con la organización se había roto. Y lo mismo se podía decir de Gorka, el que fuese uno de los concursantes más potentes de El Conquistador en La 1.

A cambio de llevar el taparrabos con una hoja de parra, Gorka se comió un gran chuletón, “y tampoco ha cumplido su promesa”, señalaba el presentador. “Como decía mi padre, arrieritos somos y en el camino nos encontraremos... Por el tono, algo bueno no es”, concluía Jorge Javier.

Miri podría ser expulsada

Para Miri la noche fue complicada. Y es que queda muy poco para que acabe el programa, y su aventura podría acabar antes de lo que ella se imaginaba en un primer momento. Miri estaba nominada junto a Marieta, Rubén Torres y Arkano, y Jorge Javier Vázquez hizo un anuncio importante.

El programa acelera su final, y por eso la expulsión de uno de ellos no será el próximo jueves, sino el domingo en Conexión Honduras. Así, a la cocinera podrían quedarle en este momento solo dos días más de aventura.