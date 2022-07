Los gritos de Anabel Pantoja mientras le cortan el pelo en ‘Supervivientes’: “Duele el corazón”

Una de las pruebas más tradicionales de Supervivientes es esa en la que les ofrecen a los concursantes hacer alguna clase de sacrificio a cambio de comida. El mismo puede ser el llevar una ropa ridícula, vivir a ciegas o acceder a cortarse el pelo. En ese último sentido, la organización propuso a Anabel Pantoja el pasado martes una hamburguesa XXL a cambio de raparse la cabeza.

“No, que va, que va. Raparme no, la melena sin negocio, raparme el cráneo no”, dijo entonces la sobrina de Isabel Pantoja, que finalmente accedió a despedirse de 25 centímetros de cabellera a cambio de la hamburguesa que ella había elegido.

Sin embargo, en aquel momento, Lara Álvarez solo le cortó un mechón para saber por dónde tendría que quedar el corte. Y fue en la gala de anoche, la del último jueves del mes, cuando se produjo el pelado en sí.

Anabel se mostraba nerviosa, y más después de ver cómo su compañero Alejandro Nieto había sido rapado, pero del mismo modo se mostraba satisfecha por haber aceptado la oferta. En una última instancia, Lara Álvarez le ofreció cortarle más de esos 25 centímetros a cambio de unas patatas fritas, pero Pantoja declinó la propuesta.

El mayor miedo de Anabel era que Lara Álvarez no es una peluquera profesional, o así se desprendía de sus palabras. “Yo no me voy a creer que me lo ha cortado”, decía. “Ay Lara, que tú no has aprendido, no has dado ningún curso”, gritaba después, al ver cómo caían los mechones de pelo al suelo. Ante sus lamentos a voces, Carlos Sobera, que presentó la gala en sustitución de Jorge Javier Vázquez, le preguntó. “¿No duele, no?”. Entonces Anabel respondió: “Claro que duele, el corazón, la imagen, todo”.

Para Anabel también ha llegado el momento de decir adiós a su melena 😂



🌴 #SVGala11

🔵 https://t.co/V5wF7luUOQ pic.twitter.com/WpX4G7AzHX — Supervivientes (@Supervivientes) June 30, 2022

Antes que Anabel, Alejandro Nieto también pasó por la silla de peluquería para despedirse de su pelo, aunque hizo un amago de irse corriendo. El encargado de cortarle fue Chicha, y el modelo le pidió que le dejase una “formita guay” por la forma de su propia cabeza. A medida que su melena iba cayendo, Alejandro puso de broma el pelo sobre la cabeza de Kiko Matamoros, a modo de peluquín.

Desde el plató, Tania Medina, pareja de Alejandro y concursante ya expulsada de la competición, le dijo que estaba muy guapo, palabras que emocionaron al que fuese participante de La isla de las tentaciones.

