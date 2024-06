El increíble cambio físico de Logan, concursante de 'Supervivientes All Stars', seis años después de su concurso

Tras la final de Supervivientes del pasado martes, Telecinco estrena este jueves la que será su gran apuesta para este verano: Supervivientes All Stars. Diez exconcursantes que han pasado por anteriores ediciones del programa de supervivencia más extremo de la televisión regresan a Honduras para revivir de nuevo su aventura. Sofía Suescun, Alejandro Nieto, Marta Peñate o Lola son algunos de los concursantes confirmados.

Con el paso de las semanas, Telecinco ha ido ofreciendo detalles a los telespectadores sobre cómo será esta novedosa edición de Supervivientes. Y no solo eso. También ha confirmado la lista completa de los concursantes que regresan a Honduras. Uno de ellos es Logan Sampedro, finalista de la edición del año 2018, en la que Sofía Suescun se proclamó vencedora.

El modelo viajó a Honduras como uno de los grandes desconocidos de la edición. Logan Sampedro compartió aventura con Francisco, Raquel Mosquera o el influencer Sergio Carvajal, del que acabó siendo muy amigo. Sin embargo, si hubo un nombre que marcó el paso del asturiano por Supervivientes fue el de Sofía Suescun, con la que hubo mucha conexión al principio y sobre la que él mismo afirmó que había llegado a tener sentimientos hacia ella.

Logan Sampedro y Sofía Suescun, junto a Jorge Javier en la final de 'Supervivientes 2018'.

Ahora, seis años después, Logan Sampedro regresa a Honduras para lograr quitarse la espina clavada desde aquel año.

Y es que, aunque el joven logró el pase a la final, tuvo que conformarse con el segundo puesto, ya que fue la propia Sofía Suescun quien se proclamó ganadora de la edición ganando a Logan en el televoto final.

Han pasado ya seis años y lo cierto es que muchos de los concursantes han experimentado un gran cambio físico en este tiempo. Uno de ellos es Abraham García, que en la actualidad tiene el pelo mucho más largo.

Todo lo contrario a lo que ha ocurrido con Logan. Todos los telespectadores le recuerdan por su melena. Sin embargo, lo cierto es que el joven ha experimentado un cambio radical y, en la actualidad, lleva el pelo mucho más corto y está irreconocible.

Logan Sampedro en el aeropuerto para viajar a Honduras donde va a participar en el programa de televisión 'Supervivientes All Stars', a 16 de junio de 2024, en Madrid (España). Europa Press

Además, en este tiempo, ha habido un acontecimiento que ha marcado un antes y un después en la vida de Logan. Y es que el joven estuvo a punto de perder un ojo como consecuencia de un accidente con un dron mientras grababa un anuncio en Ibiza.

Tal y como él mismo explicó, el dron impactó en su rostro provocándole un traumatismo en el ojo izquierdo que le obligó a someterse a una operación quirúrgica de urgencia. Como consecuencia, Logan perdió el color natural de su ojo, la forma de la pupila y, además, perdió su capacidad de enfoque y le causó un desgarro en el iris.

Su relación con Sofía Suescun

Logan y Sofía volverán a reencontrarse en Honduras, ya que ambos son concursantes Supervivientes All Stars, que arranca este mismo jueves. A ellos dos se unen otros famosos que también han pasado por el programa como Adara Molinero, Abraham García, Jorge Pérez u Olga Moreno.

Los concursantes ya se encuentran en Honduras. Hace unos días, los diez confirmados partieron al que será su destino durante las próximas semanas. Mientras que la propia Sofía ha evitado hablar sobre su relación sentimental del pasado con Logan, el exconcursante ha compartido ante los medios su opinión al respecto y ha confesado cómo afronta la aventura.

"Tengo muchas ganas, estoy preparado y la otra vez quedé segundo, a ver si esta vez tengo más suerte", aseguró en el aeropuerto. Sobre su relación con Sofía, que en la actualidad continúa con su pareja Kiko Jiménez, el concursante aseguró que "esta vez nada".

"Tengo el amor en casa", explicó confirmando que, en estos momentos, tiene pareja. A pesar de ello, Logan aseguró que no tiene ningún problema en coincidir con Sofía en el reallity.

Telecinco emite este jueves la primera entrega de Supervivientes All Stars. Jorge Javier Vázquez será el encargado de conducir las galas de los martes y jueves, mientras que Sandra Barneda presentará Supervivientes All Stars: Conexión en Honduras, que se emitirá los domingos. En esta ocasión, Carlos Sobera no estará presente en las entregas, ya se incorpora a la nueva versión de First Dates.

La lista completa de los concursantes confirmados son: Sofía Suescun, Logan Sampedro, Marta Peñate, Lola, Abraham García, Olga Moreno, Jorge Pérez, Alejandro Nieto, Bosco Martínez-Bordiú y Adara Molinero.