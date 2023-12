El emotivo mensaje de apoyo de Santi Millán a un operador de cámara de 'Got Talent' ante su delicado estado de salud

La final de Got Talent ha sido una noche de infarto, pero también de sentidas emociones. Como de tanto en tanto recuerda Santi Millán, el talent show ha formado su propia familia entre el jurado, el presentador y el gran equipo técnico que hay detrás de cada edición y que han llevado al programa ser uno de los más exitosos de Telecinco y a ser el líder absoluto de la noche de los sábados con su novena edición. Por ello, el conductor no ha dudado en dedicar la final a uno de los trabajadores del formato, quien está pasando por un momento delicado de salud.

12 eran los finalistas: Lil-Kids, Mega Unity, Carlos Prieto ‘El Jilguerillo’, Nikol Taranenko, Er Mago Antonio, la Orquesta Carlos Cruz Díez, Laura Silverstone, Álex Topdancer, Paola León Lobo, Next Level, Rosario Cohete y Gerard. El público eligió a cuatro de ellos para ser los posibles ganadores de la novena temporada, el grupo de niños bailarines procedente de Galicia, la acróbata ucraniana de diez años, el niño cantor procedente de Sevilla y el grupo de danza francés.

Entre Lil-Kids, Nikol Taranenko, Carlos Prieto ‘El Jilguerillo’ y Mega Unity se encontraba el ganador de la noche. Por supuesto, como ya se sabe, fueron los Lil-Kids los que se alzaron con la victoria y se llevaron los 25.000 euros a casa. Ahora bien, antes de desvelar que los niños gallegos eran los ganadores, Santi Millán quiso recordar que el equipo del programa es, ante todo, “familia”. Por ello, aprovechó para lanzar un mensaje y dedicar la final a Pedro, un operador de cámara que lleva en el formato desde sus inicios y que está atravesando un momento complicado de salud.

[El sentido tributo de Imperio Reina a María Jiménez en ‘Got Talent’ que deja un poderoso alegato de diversidad]

“Antes de desvelar el nombre de nuestro ganador. Me gustaría dedicar esta final, en el nombre de todo el equipo y los que hacemos Got Talent, a Pedro. Es un operador de cámara que ha estado en el programa desde la primera edición, ha participado en todas. Ha estado en las pruebas del jurado, sacando guapos a los concursantes (incluso cuando había ocasiones en las que era complicado), ha compartido hombre conmigo en los escenarios”, comenzó su discurso.

'Got Talent'.

“Es familia y, por motivos de salud, no ha podido estar hoy aquí en esta gala. Pedro, ¡queremos dedicarte esta edición y desearte una pronta recuperación! Esperamos que estés en las audiciones de Got Talent 10. Pedro, ahí te quiero ver”, concluyó, provocando el aplauso de todo el público, el cual no dudó en ponerse de pie por ese tributo al trabajador. Por supuesto, el mensaje tuvo también el aplauso del jurado, el cual no dudó en emocionarse al escuchar a Santi Millán.

Un momento muy emotivo que precedió al de la victoria de los Lil-Kids, los cuales han ganado una final muy reñida que, por otro lado, ha sido un éxito de audiencias. Got Talent 9 ha dominado el sábado y su final ha firmado un 12,7% de share y 1.224.000 espectadores.

Sigue los temas que te interesan