Afra Blanco estalla en 'laSexta Xplica' por el precio del alquiler en España: "Están ahogando a este país"

Nueva noche caldeada en laSexta Xplica. Esta pasada noche del 17 de diciembre, el programa de laSexta abordó uno de los grandes problemas que asola a España: el precio de la vivienda. Con declaraciones tanto de jóvenes que han logrado emanciparse, aunque viviendo en condiciones muy precarias, a otros que todavía viven con sus padres; además de figuras relacionadas con los derechos de los inquilinos y agentes inmobiliarios. Por supuesto, una noche más, Afra Blanco volvió a ser una de las más beligerantes del debate.

El programa que está presentado Verónica Sanz, a causa de la baja por paternidad de José Yélamo, decidió invitar a Xelena Niedbala. Esta periodista de 28 años se ha vuelto viral recientemente en redes sociales, especialmente en TikTok. La conductora quiso resaltar cómo la profesional había logrado, con menos de 30 años, vivir por su cuenta. “28 años y viviendo sola. Eso ya es un logro”, reconocía Sanz. “Sí que lo es, desde luego. En mi caso, desde hace cuatro años. Sé que mi caso es una excepción”, resaltaba.

Con lo cual, el programa de Atresmedia invitó a una mujer que llevaba desde los 24 años viviendo sola. “Al menos, ahora. Porque la edad de emancipación está en los 30,4 años. Es una media que, por suerte, hay personas que la bajan”, agregó Sanz, para hablar del motivo por el que se ha hecho viral la periodista. Y es que, actualmente, está viviendo de alquiler y había intentado conseguir una hipoteca para pasar a ser propietaria. Tal ha sido la manera de rechazarla, que no dudó en compartir sus impresiones en TikTok.

“Esta mañana, he ido a pedir una hipoteca al banco. Bueno, realmente, era una consulta. Para que os hagáis una idea. La del banco, pues, me ha acabado diciendo que tendría que ganar como 3 veces más de lo que ya ganó actualmente para poder pedir una hipoteca. Todo esto viene por el plan de mi primera vivienda de la Comunidad [de Madrid]”, comienza narrando.

“Dime tú, ¿qué joven conoces en Madrid que tenga menos de 35 años y que gane, así a bote pronto, unos 4.000 euros mensuales, para que la hipoteca no sea superior al 25%, que normalmente es lo que suelen pedir”, terminaba el vídeo. Ya en plató, Niedbala reveló que era imposible que le concediesen una hipoteca. “A no ser que tengas una ayuda de tus padres, pues que te puedan a pagar la entrada de la hipoteca o una casa. Yo no sé si esto sorprende aún a la gente, pero hay muchas familias mileuristas que no pueden permitirse ese gasto”, añadía.

'laSexta Xplica'.

Ante este alegato, Afra Blanco no dudó en cargar con los “especuladores y rentistas” que están “ahogando” a España. “Uno de los elementos, que antes preguntabas, sobre un elemento diferenciador que hace que ahora no estemos hablando de una burbuja inmobiliaria. La diferencia con el 2007 a hoy es que tenemos un mercado de trabajo más estable, más robusto. Seguramente no tan digno, a consecuencia de ese 6% de la población española que está condenando a la clase trabajadora de este país”, analizaba la sindicalista.

“Ese 6% rentista. No he dicho propietario, sino rentista, especulador, que está ahogando a la clase trabajadora. Esa es una de las grandes diferencias. España está creciendo a un 3,2% en el mercado del trabajo, a diferencia de 1,6% de media que tiene la UE. Y digo rentistas, porque se están forrando a partir de una actividad no productiva. Entonces, ¿por qué hablamos tanto de alquiler o propiedad? ¿Por qué no hablamos mejor para vivienda para vivir o inversión? ¿Por qué no miramos a acciones que se están llevando en países como Canadá?”, proseguía.

“¿De dónde viene la compra que se está realizando ahora en España? ¿Realmente está realizando esa compra, esa inversión, esa actividad no productiva, ese abuso sobre un derecho que es universal? No tenemos una buena convivencia real. Lo hemos visto en el caso de las Islas Baleares, entre el residente trabajador y el visitante turista”, zanjaba.

