Afra Blanco carga con jóvenes emprendedores en 'laSexta Xplica': "Estáis defendiendo proteger a los ricos"

Noche caldeada de nuevo en laSexta Xplica. Un sábado más, el programa de Atresmedia volvió a abordar los problemas que preocupan a los ciudadanos en su día a día. Tras la tertulia política, que vino caldeada a raíz de la posible amnistía a los fugados del ‘procès’, el ambiente no varió mucho a la hora de discutir entre los Xplicadores y los representantes de diversos colectivos. Una vez más, fue Afra Blanco la protagonista, por enfrentarse duramente a un grupo de jóvenes emprendedores.

El conflicto vino, en este caso, por la brecha salarial. Tras mostrar un vídeo en cómo esto afecta a la bolsa de la compra y en cómo ha sido para gente de clase alta y gente de clase trabajadora. Además, se remarcaba cómo esta brecha está provocando un mayor número de millonarios frente a un mayor número de personas pobres. “No deja de resultar curioso que haya gente que sea capaz de vivir y convivir, incluso perpetrar el concepto de pobreza”, señalaba al inicio de la sindicalista.

El rifirrafe comenzó cuando comenzó a hablar Jorge Branger, joven emprendedor, que deseaba que hubiera “48 millones de millonarios viviendo en España” y que consideraba que era posible, salvo por “los obstáculos que pone el Gobierno”. Provocó la carcajada de Afra Blanco. “Claro, hablar de pobre no, mejor hablemos de rico”, dijo con tono irónico. “¿Sabéis a qué edad comienzan a emprender en Estados Unidos? A los cinco años, con puestos de limonada en el jardín de casa, lavando coches, repartiendo el periódico”, expuso Branger antes de ser interrumpido por la sindicalista. “Di que sí, fomentando la economía sumergida”, lanzó con tono sardónico.

[Incendiarias acusaciones de Afra Blanco en ‘laSexta Xplica’: “Mientras hablamos de esto, el PP está robando”]

José Yélamo le dio paso a otro emprendedor, Javier Oliver, empresario y director de Harmoniz, una empresa agrotecnológica. “Al final, a los jóvenes también tenemos que incentivarlos y decirles cuál es el futuro. Apoyarles. Ojalá hubiera 48 millones de personas que tuvieran un bienestar, pero, claro, hay que apoyarlos”, expresaba, mientras que Blanco hacía comentarios por lo bajini.

“Cuando uno habla de desigualdad, esta es un animal que tiene muchas cabezas, que tiene muchos matices. La duda está en que, si cuantos más ricos hay, hay más o menos pobres”, expresaba Javier Díez Giménez, profesor de la IESE Business School. Una vez más, Blanco no pudo reprimirse el lanzar otro comentario. “Hay más”, aseguraba. “Los ricos contribuyen a crear más empleo, gastan mucho, generan demanda. La teoría de Afra es que los ricos explotan a los pobres”, dijo el colaborador.

Lamia Talbi y Afra Blanco en 'laSexta Xplica'.

Por supuesto, al verse referida, la sindicalista no dudó en responder de forma tajante. “No, son los datos”, le lanzó. “La otra teoría es que la pobreza es absoluta y la desigualdad tiene que ver con los ricos. Con cuánto son de ricos. Es decir, la pobreza es absoluta y la desigualdad es relativa. Tú puedes ser más rica que yo y ninguno de los dos somos pobres”, le replicó el profesor, mientras Blanco expresaba su desacuerdo lanzando comentarios por lo bajini. “Si hay cada vez más ricos y cada vez más pobres, igual hay una correlación”, le dijo.

Tras la intervención de Julen Bollaín, volvió a intervenir Javier Oliver. “Parece que ser rico o una persona a la que le va bien es un delito. No, no, tenemos que incentivar a los jóvenes y seguir apoyándolos”, expresaba, provocando que Blanco le interrumpiese. “Tiene que prevalecer el derecho humano y proteger a los más pobres. Digo, ¿eh? ¡Digo! Por un tema de supervivencia, de sociedad, de Estado de bienestar, ¿no? Ya está bien de este concepto de proteger a los ricos y abandonar a los pobres”, le respondió.

"Tenéis un relato tramposo"

El emprendedor le recalcó que no le parecía mal ayudar a los pobres que, sobre todo, a los “que tengan constancia y quieran superarse”. Un comentario que fue afeado por la sindicalista. “No, no, ese relato es tramposo. Perdona, pero hay una cosa que se llama derecho humano. Ya está, no hay más debate. Estáis defendiendo la protección de la persona más rica y yo trato de situar la perspectiva en la sociedad, en el concepto de Estado de bienestar”, le dijo Blanco, no dejándose interrumpir.

“Aunque sea por un tema de no andar por la calle con vergüenza de ver que no estamos ayudando a las personas que se quedan atrás. Una de cada cinco personas en España se encuentra en riesgo de pobreza real. El 14% de los menores, antes de la pandemia, llevaban en senos de familias en riesgo de exclusión social, ¿te parece que no debe hablarse de ello?”, le inquirió Blanco.

“Pero, ¿qué hacemos con las personas que no quieren superarse?”, le recalcaba el emprendedor. “¡Y dale con superarse! ¡Pero que ya vale con superarse!”, ha exclamado la sindicalista, antes de que Yélamo cortase la conversación y le diese voz a una empresaria, Lamia Talbi, hostelera y socia de DIMEE, quien le preguntó a Blanco quién es el encargado de dar las ayudas a los pobres. “El Estado de bienestar”, dijo rotundamente.

Sigue los temas que te interesan