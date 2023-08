Afra Blanco, contundente sobre el alquiler: "Para vivir en Madrid, habría que estar cobrando 4.000 euros"

Una semana más, laSexta Xplica volvió a abordar el tema del alquiler en España, uno de los principales problemas que preocupa a la ciudadanía. Tras una intervención de Gonzalo Bernardos, quien había vivido un rifirrafe con Gisela Turazzini previamente a la hora de hablar de la Ley de Vivienda, entró en la conversación Afra Blanco. La sindicalista no sólo apoyó las palabras de la economista italiana, sino que también aprovechó para cargar duramente ante la situación que se está viviendo con la vivienda.

En su intervención, la sindicalista se ha mostrado completamente tajante ante la situación económica en la que se encuentra el país y de cómo esto está afectando a la sociedad española. Aunque le dio la razón a Turazzini al reconocer que buena parte de la población española ha perdido poder adquisitivo, sí que quiso matizar en que el número de ricos en España ha aumentado más de un 14%.

“Me sumo a lo comentado por Gisela, que una mayoría de la población ha perdido nivel adquisitivo. Eso sí, digo sólo una gran mayoría, no todos. En los últimos años, han crecido el número de ricos en España, un 14,1%. Echando cuentas acerca de lo que estábamos hablando, quiero recordar que todas las recomendaciones nos dicen que no debemos invertir más del 30% de nuestro salario en vivienda y no más del 16% en la cesta de la compra”, exponía la sindicalista.

“Por lo tanto, para poder vivir en Madrid, tendrías que estar ganando en torno a los 4.000 euros. Si cumplimos con la ortodoxia económica, claro. Por eso digo, escudo social, más políticas progresistas y, si es necesario, intervencionismo público”, concluía. A diferencia de otras ocasiones, Blanco no fue rebatida por ninguno de los expertos del debate ni tampoco de los representantes de la población sentados al otro lado de la banca.

Es más, Verónica Sanz añadía una predicción bastante sombría sobre la realidad del alquiler en España al darle paso a Daniel Machuca, portavoz de ASUFIN (Asociación de Usuarios Financieros), quien indicó que este mes de septiembre se podría ver una subida adicional de los tipos de interés, algo que repercutirá en la vivienda y que hará que el precio del alquiler aumente.

'laSexta Xplica'.

“El Banco Central Europeo ya dio un aviso en la última subida, de que probablemente no sería la última. Con lo cual, sería normal que en septiembre, viésemos otra subida adicional. Esto tendría repercusión en el Euríbor y, por lo tanto, en el mercado de la vivienda. Lo que prevemos en ASUFIN es que esto pueda alargarse hasta diciembre, seguramente y veamos ya recién en enero una ligera bajada del Euríbor y, a partir de junio o julio, la bajada ya sí sería más acusada y ya a finales de 2024 tengamos tipos rondando el 2% o el 3%”, detallaba.

“Con lo cual, vamos a ver el mercado de la vivienda saturado y el precio del alquiler no sólo no se va a reducir, sino que probablemente va a seguir creciendo”, concluía. Verónica Sanz, entonces, recalcaba que los precios subirán en todos los sentidos. “¿Ves un aumento de los precios del alquiler a partir de este momento?”, cuestionaba la periodista.

“Lo natural es que estamos hablando de oferta todo el rato, pero también hay un problema con la demanda. Si no tenemos la posibilidad de comprar una vivienda, nos lanzamos al alquiler. Si todos vamos al alquiler, los precios de este también suben”, aclaraba. “No es así”, intentaba cortar Gonzalo Bernardos, aunque la presentadora no le dejó interrumpir y dejó que Machuca terminase con su declaración.

