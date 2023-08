Blanca Paloma: "No siento que me penalice Eurovisión porque mi carrera está toda por empezar"

centrarme en ese primer disco que me hace tanta ilusión y que requiere también de, o por lo menos en mi caso, una introspección para poder sacar lo mejor de mí. Muchas de las canciones ya están compuestas, ya las he cantado en directo e incluso algunos las han escuchado en algún concierto, pero otras están en proceso y están saliendo cositas nuevas. Es verdad que me sigo reconociendo en canciones como Plumas de nácar, que es la primera que escribí, pero también toda esta etapa, todo lo que he vivido, me ha enriquecido y me ha llevado a otros lugares. También sinergias que estoy viviendo en el estudio con diferentes artistas, productores... Y, por supuesto, José Pablo Polo siempre a mi vera.

Yo siempre tengo la premisa de ser fiel a mí misma. Soy una persona que tengo facilidad par adaptarme y fluir. Me gustan todos los géneros musicales, aunque obviamente mi voz empasta mejor con unos que con otros. Nunca voy a salirme de algo que sienta que no me representa. Eurovisión, por ejemplo, es la demostración de que debes ir con una propuesta personal y con la que te sientas identificada. Porque, cuando pase el tiempo, eso es garantía de no

defraudarte a ti mismo, de que al ver esa actuación digas: 'Fui con mi canción y me sigo sintiendo orgullosa de lo que hice'. Más allá de los resultados, creo que mi propuesta tenía calidad y es por lo que voy a apostar en mi disco. En cuestión de géneros, la música electrónica va a seguir estando presente de la mano de José Pablo Polo y las personas con las que estoy haciendo sinergias creo que van a poder aportar también soniquete... En este laboratorio creativo en el que estoy, todavía no estoy preparada para este primer disco, pero están saliendo cosas con las que me estoy divirtiendo.