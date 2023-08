Two Yupa salta a Telecinco y debuta en 'Fiesta' convertida en traductora e intérprete del caso Daniel Sancho

El caso Daniel Sancho sigue conmocionando a la sociedad española y ha llegado a trascender a la información internacional, dado que también ha sido noticia en Colombia, país natal de la supuesta víctima, Edwin Arrieta. Dado que el crimen se ha cometido en Tailandia, muchos medios españoles se han visto con una barrera idiomática importante. De ahí, que haya surgido el nombre de Two Yupa, quien ha vuelto a sentarse en los platós tras una temporada centrada en sus actividades profesionales.

Empresa y DJ, la exmodelo y amiga de Rappel se ha convertido en una figura habitual de Espejo Público, donde ha aprovechado su procedencia para dar contexto sobre la Tailandia actual. Dada su nacionalidad y su dominio nativo del idioma, la empresaria ha saltado este pasado sábado 26 de agosto a la cadena rival, Telecinco, para ejercer de traductora en una entrevista que tenía Fiesta de verano con Watcharapong Boonsaior, director de la cárcel de Koh Samui.

Su intervención se ha antojado fundamental, dado que ya pudo verse en la rueda de prensa ofrecida por la policía tailandesa, en la que se daba por cerrada la investigación, que los funcionarios tenían problemas para comunicarse también en inglés, lo que provocó una serie de malentendidos que ha dificultado la labor periodística. De ahí, que la presencia de Two Yupa ha sido clave.

Dado que el magacín de Unicorn Content entrevistaba a una figura esencial del caso, el director de la cárcel donde se encuentra recluido el hijo de Rodolfo Sancho tras haber matado y descuartizado presuntamente a Edwin Arrieta; una comunicación directa en siamés se antojaba necesario. Por ello, la DJ no ha dudado en ofrecerse como intérprete de la entrevista.

El programa quiso adaptarse a las normas de cortesía del país siamés y Two Yupa fue la encargada de realizar los saludos correspondientes. Tras ello, Frank Blanco comenzó a realizar las preguntas que eran traducidas por Two Yupa. Además de traducir las respuestas, la empresaria también las interpretaba, dando contexto a respuestas como la relacionada al trato que tiene el hijo del actor de La Señora y Mar de plástico en prisión, revelando que no sólo está siendo tratado igual que el resto de los presos, sino remarcando también que a éstos se les hace un ejercicio de acompañamiento, dado que no pueden comunicarse todos los días con sus familias.

'Fiesta de verano'.

La DJ dio más contexto sobre cómo es el sistema policial de Tailandia y de la influencia de Big Joke en el cuerpo policial. De hecho, la exmodelo era la que podía entender del informe de las autoridades, dada su procedencia. Two Yupa ha aprovechado también para romper prejuicios que hay sobre su país. “Ha cambiado los Derechos Humanos en 2017 con el nuevo ministro en Tailandia. Antiguamente, la cárcel era muy dura. La gente no podía tener ni colchón ni manta, pero desde 2017 han cambiado las cosas”, explicaba.

“Hacen como si fuese un sistema militar. Ha cambiado bastante vivir en prisión. Dentro de la cárcel nadie vive bien, pero mejor de lo que se esperaba”, continuaba. Eso sí, cuando una de las tertulianas le preguntó si tenía que criticar a las prisiones de su país, la empresaria se mostraba muy cauta. “Han cambiado mucho. Yo no soy quién para criticarlas”, respondió. Respuestas muy similares a las que tuvo que dar en sus intervenciones en Espejo Público.

Realmente, no es la primera vez que Two Yupa ejerce labores de traducción. En 2018, en el programa de Susanna Griso en Antena 3, hizo labores de traducción simultánea cuando se hizo la rueda de prensa sobre el rescate del equipo de fútbol que quedó atrapado en una cueva y que fue uno de los casos más comentados de ese año.

