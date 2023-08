La fecha en la que Rodolfo Sancho verá a su hijo Daniel en la cárcel de Koh Samui y la única petición del actor

Desde que el pasado 5 de agosto, hace ya tres semanas, Daniel Sancho (29 años), hijo de Rodolfo Sancho (48), fuera acusado formalmente de asesinado y descuartizar a un hombre de origen colombiano en Tailandia, han sido varias las ocasiones en las que se ha informado que el actor había tomado un vuelo para encontrarse con su vástago. Hasta el momento, no es cierto.

El que fuera protagonista de series como El ministerio del tiempo vive en Fuerteventura desde hace siete años, junto a su esposa, Xenia Tostado, y su hija pequeña, Jimena. Fue visto tomando un vuelo a principios de esta semana pero su parada era Madrid, donde se reencontró con su madre, Noela Aguirre y sus hermanos, Félix y Rodrigo Sancho.

Ahora sí que hay una fecha marcada en rojo en el calendario de Rodolfo Sancho. La cuenta atrás para el reencuentro con su único hijo varón, asesinado confeso de Edwin Arrieta, ha comenzado. Según ha informado su portavoz en los medios, la abogada Carmen Balfagón, Sancho viajará a finales de la semana que viene hasta la isla de Koh Samui.

[Descubrimos el refugio de Daniel Sancho en Madrid: el piso de lujo donde grababa sus vídeos para YouTube]

Rodolfo Sancho.

La penalista Balfagón ha negado la información de que Rodolfo y Silvia Bronchalo, madre de Daniel, hayan alquilado una casa en Koh Samui para tener una especie de 'cuartel general' para los familiares que viajen al país para visitarlo, como se ha dicho en los últimos días: "No es verdad. Son muchas las noticias que van saliendo que no sé de donde salen porque es muy fácil preguntarlo, pero no es verdad", confirma a Europa Press.

A raíz de que diferentes medios de comunicación publicasen que Marcos García Montes se incorpora al equipo de abogados de Daniel, Carmen Balfagón ha puntualizado que "la representación de Daniel sigue siendo el abogado tailandés que habitualmente le ve, le asiste y es el que va a tener el informe cuando lo de la policía tailandesa. Marcos se incorpora a la defensa de Rodolfo Sancho".

Aunque desconocen los detalles de cómo está siendo el día a día del chef en prisión, la abogada cree que "se siente bien tratado en Tailandia. Estoy convencida de que las autoridades tailandesas se están portando bien con él porque además no está condenado, es un preso preventivo". "Daniel está recluido en una prisión a 10.000 kilómetros de nuestro país por un hecho muy grave, pero no le he preguntado a Rodolfo ni a Silvia cómo le ven", ha explicado.

La petición de Rodolfo

Daniel Sancho minutos antes de entrar en la prisión de Koh Samui.

Al igual que Silvia Bronchalo, Rodolfo Sancho irá a visitar a su hijo Daniel y según han informado sus portavoces no se esconderá. El actor llegará, saludará a los medios de comunicación, se reunirá con su hijo y a la salida atenderá a la prensa para intentar resolver todas sus dudas y que las informaciones sean lo más veraces posibles. Por otra parte, Sancho tiene una petición: que los medios de comunicación tanto españoles como internacionales dejen de hacer guardia a las puertas de la cárcel.

Casi un mes después del macabro asesinato, la prisión de Koh Samui está repleta de periodistas y según la defensa de Sancho eso no aportaría buena imagen. "Abandonad las puertas de la prisión. La imagen que estamos dando no es la más adecuada", son las palabras que Rodolfo Sancho ha trasladado a su portavoz para que así lo diga en los medios.

Sigue los temas que te interesan