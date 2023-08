Rodrigo, hermano de Rodolfo Sancho, se rompe: "Esto es una pesadilla. Yo a ese niño le he cambiado pañales "

El caso de Daniel Sancho (29 años) avanza por momentos. Cada declaración, cada prueba y cada pista puede ser clave para aclarar todo lo sucedido. El hijo de Rodolfo Sancho (48) y Silvia Bronchalo (48) ha sido acusado -y así lo ha admitido él- de asesinar a Edwin Arrieta en Tailandia y desmembrar su cuerpo en 14 trozos. Hoy permanece en la prisión de Koh Samui hasta que comience el juicio.

Ninguno de los padres del joven chef se ha pronunciado al respecto, a excepción de dos comunicados emitidos por el actor de Mar de plástico en los que rogaba "máximo respeto" ante la situación que estaba viviendo la familia.

Sin embargo, este martes, el tío de Daniel y hermano de Rodolfo, Rodrigo Sancho, se ha roto y ha confesado que están viviendo una auténtica "pesadilla" y que tanto él como su otro hermano, Félix, tienen la misión de proteger a su madre y mujer de Sancho Gracia -quien dio vida a Curro Jiménez-, Noelia Aguirre, en esta fecha tan destacada. Este 8 de agosto se cumplen 11 años del fallecimiento del actor español.

Rodrigo Sancho, tío de Daniel Sancho. Europa Press

Rodrigo también ha asegurado que hay algunos "detalles" que no puede revelar sobre sus conversaciones con el padre del acusado. "A ver, con mi hermano hablo y lo que pasa es que él hay algunas cosas que no nos dice para protegernos de algunos detalles, ¿sabes? Sobre todo, a mi madre que hay que cuidarla ahora", decía a Europa Press.

Además, ha admitido completamente destrozado que "confío en que todo termine lo mejor posible, aunque el lío es gordo", pero que, a pesar de todo, "confío en la justicia". Sin embargo, el paradero de Rodolfo todavía se desconoce: "No tengo ni idea, sinceramente. No, ni idea, en serio. Tampoco sé decirte si mi hermano está allí. Es que hay cosas que no puedo contaros".

En cuanto a Daniel y sobre cómo está viviendo en la precaria cárcel tailandesa, en la que se encuentra en aislamiento durante 10 días por el protocolo Covid-19, él cree que "estará incomunicado y es mi hermano, su padre, quien tiene que mandarle energía". Finalmente, Rodrigo no ha aguantado más al hablar del asunto tras ser preguntado por los periodistas sobre qué le diría a su sobrino: "Ten en cuenta que yo a ese niño le he limpiado el culo cuando era un bebé, yo le he cambiado pañales".

