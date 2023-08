Two Yuppa, la última en sumarse al caso de Daniel Sancho: habla en 'Espejo Público' de las cárceles tailandesas

En los años 90 conocimos a la modelo tailandesa Two Yupa, quien comenzó a aparecer junto al vidente Rappel en numerosos eventos. Eso le permitió encontrar un hueco en las revistas del corazón y también en la televisión. Fue una habitual de los programas de corazón, participó en La Granja de Antena 3 (curiosamente en la misma edición que Rappel) o el Pasaporte a la isla de Telecinco. Ahora, Two Yupa, que se gana la vida como DJ, ha reaparecido en la pequeña pantalla, y lo ha hecho para hablar del tema del momento: el caso de Daniel Sancho.

Fue el lunes cuando Espejo Público contó con ella por primera vez, y se mostró como una fuente de interés de lo que estaba sucediendo en Tailandia, su país natal. Entonces aportó datos como que la policía ya contaba con todas las pruebas posibles, y explicó que la corrupción que existía en el país asiático hace diez años ya no existe. Aseguró, además que allí todo se graba, y que es muy habitual que se revisen todo tipo de cámaras, por ejemplo, cuando hay un accidente.

En esa primera intervención, Two Yupa aprovechó para aclarar algo que siempre se había pensado de ella, y es que fue novia de Rappel. “De entrada me gustaría aclarar que nunca he sido pareja de mi amigo Rappel, somos muy amigos, pero pareja no”, aseguró, lo que supuso una sorpresa tanto para la presentadora como para el resto de colaboradores.

[Alejandra Rubio, la inesperada portavoz del entorno de Daniel Sancho en programas de Telecinco]

Este jueves, Two Yupa ha regresado a Espejo Público para seguir hablando de su país natal, en concreto, de su sistema penitenciario. Y es que en las últimas jornadas se ha hablado mucho en los medios sobre cómo son las cárceles tailandesas, con afirmaciones como que sus presos duermen en el suelo o que comen una única vez al día.

Según la antaño modelo, desde 2017 las condiciones de las cárceles mejoraron por la obligación de los Derechos Humanos. “No son tan peligrosas, comen 3 veces al día y tienen menú. Es como un centro militar”, asegura la pinchadiscos. “Yo te aseguro que la cama como aquí con almohada no la van a tener. Si no, no sería la cárcel”, añadía, y opinando que no cree que haya “tanta pelea porque los jefes de la cárcel son muy severos”. Del mismo modo, Two Yupa opinaba que el hecho de que Daniel Sancho estuviese colaborando con la justicia podría atenuar la posible condena a cadena perpetua.

Hay que destacar que Two Yupa no es la primera vez que participa en Espejo Público para hablar de Tailandia. Por ejemplo, en el año 2018, acudió al magacín de Antena 3 para hablar de cómo se estaba llevando a cabo el rescate del equipo de fútbol que quedó atrapado en una cueva en el año 2018. Entonces incluso realizó labores de traducción simultánea cuando se ofreció una rueda de prensa sobre el asunto.

En Antena 3 está Two Yupa traduciendo la rueda de prensa de los rescatadores de los niños tailandeses. Historia de la televisión. pic.twitter.com/wovhMDrEJD — Aquí hay gente muy peligrosa. (@lord_iniesta) July 11, 2018

Sigue los temas que te interesan