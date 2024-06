De director de cine a su bar de tapas en Berlín: así es Daniel Brühl, el actor hispanoalemán que visita hoy 'El Hormiguero'.

Daniel Brühl, un nombre conocido en la industria cinematográfica, dará el pistoletazo de salida a la semana en El Hormiguero para presentar su nueva serie Becoming Karl Lagerfeld que se estrenará el próximo 7 de junio en Disney+ donde dará vida al icónico diseñador de moda en los años 70. Esta aparición promete ser una oportunidad para que los fans conozcan más de cerca a este versátil artista y su emocionante carrera.

Brühl ha demostrado ser mucho más que un simple actor. A sus 45 años, este polifacético artista catalán de origen alemán, no solo ha debutado como director, hace tan solo un par de años, sino que también es un exitoso empresario en Berlín. Además es un apasionado culé y un hipocondríaco confeso.

En esta visita, el actor volverá a juntarse a Pablo Motos y las famosas hormigas, después de su última aparición hace ya tres años. No solo hablará de cómo ha sido meterse en la piel de Karl Lagerfeld, si no que también ofrecerá un vistazo a su vida en la capital alemana, donde comparte su amor por la cocina española, llevándolo a abrir un bar de tapas en Berlín.

De Barcelona a Berlín: una carrera internacional

Nacido en Barcelona, Daniel Brühl se trasladó a Alemania durante su infancia, donde su carrera como actor despegó rápidamente. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado con reconocidos directores como Quentin Tarantino y Ron Howard.

Además de sus múltiples premios, ha ganado fama por su habilidad para interpretar una amplia gama de personajes.

Su debut como director: La puerta de al lado

En 2021, Daniel se aventuró a protagonizar y dirigir al mismo tiempo la película La puerta de al lado. Este largometraje cuenta la historia de dos actores en conflicto por una audición. Fue bien recibida por la crítica y Brühl fue honrado con el premio Ciudad de Sevilla por su esfuerzo.

Empresario y restaurador

Además de su carrera en el cine, Brühl es propietario de una bar de tapas en Berlín, el Raval. Este establecimiento, situado en el barrio de Kreuzberg, ofrece una variedad de platos españoles y es un homenaje a sus raíces barcelonesas.

Este bar no solo es un lugar donde los berlineses pueden disfrutar de auténticas tapas españolas, si no también un rincón donde el actor comparte un pedazo de su hogar con su ciudad adoptiva. "Me siento orgulloso de la riqueza española. Queremos que los alemanes aprendan que en nuestro país no solo hay jamón serrano y croquetas", comentó en una entrevista.

Una familia sencilla y discreta

El artista reside en la capital alemana con su familia. Está casado con la psicóloga Felicitas Rombold y juntos tienen un hijo, Anton Hanno, nacido en diciembre del 2016. Pese a su popularidad, su vida es relativamente tranquila y discreta, lejos del bullicio de la fama, aunque hemos podido verles pasear juntos por alguna alfombra roja en numerosas ocasiones.

La pareja, que se conoció en Berlín hace más de una década, suele evitar el glamour y viven alejados de los focos. Aunque su esposa no sea parte de la industria cinematográfica, le apoya de forma incondicional en su trayectoria profesional.

Un hipocondríaco de cuidado

El actor, aunque no es dado a confesiones personales, siempre ha hablado abiertamente sobre su hipocondría, una condición que le ha afectado desde su más tierna infancia. En 2011, cuando ya tenía 33 años, Brúhl experimentó un ataque de pánico por miedo a enfermar debido a la llamada "crisis del pepino" en Alemania.

Su esposa, siendo psicóloga, ha sido un gran apoyo para él en este aspecto. "Me entran ataques de pánico y estoy seguro de que tengo tal o cual enfermedad", explicó en El País. "He visto a médicos por las razones más absurdas. Como ella es psicóloga sabe que es algo patológico. Ella me psicoanaliza. He mejorado un poco. Mi profesión me ha ayudado a enfrentarme a grandes miedos", añadió el intérprete.

Apasionado del FC Barcelona

Un aspecto menos conocido de Brühl es su fervor por el FC Barcelona. Este actor, que domina seis idiomas, incluyendo el alemán, español, inglés y francés, disfruta viendo los partidos de su equipo favorito siempre que puede. Su amor por el Barça es una forma de mantenerse conectado con sus raíces españolas.

Además, es un fiel seguidor de Rafa Nadal. "Eterno campeón Rafael Nadal, ¡increíble, enhorabuena!", escribía en una de sus publicaciones en Instagram.