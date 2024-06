Última hora sobre el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, en directo | Reacciones y toda la información sobre el anuncio

El delantero Kylian Mbappé no figura en la lista previa de convocados por Francia para los Juegos de París, anunciada este lunes por el seleccionador, Thierry Henry. El exfutbolista ha asegurado que es una lista preliminar "que puede cambiar y que cambiará". Y no solo eso. También ha aprovechado la ocasión para hablar sobre las negociaciones que ha tenido con los clubes para que permitan a los jugadores acudir a la cita en París. "Las personas con las que yo he hablado han sido muy directas. No hubo negociación: llegas, pides, te dicen que no y te vas", ha asegurado.