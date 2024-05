El último servicio de Mbappé al PSG: el título de Copa y unas contundentes palabras sobre su futuro

Kylian Mbappé se despidió por todo lo alto con el Paris Saint-Germain. El delantero francés disputó su último partido con la elástica de conjunto parisino y lo hizo añadiendo un título más a sus vitrinas. Una despedida a lo grande y con buen sabor de boca para las dos partes antes de emprender caminos diferentes.

El delantero no marcó, pero sí que fue importante en la victoria frente al Olympique de Lyon (1-2). Ousmane Dembélé y Fabián Ruiz cargaron con ese peso y fueron trascendentales en un triunfo del PSG que hace que cierren el curso con un triplete (Liga, Copa y Supercopa).

Aún así, Mbappé acaparó los focos una vez finalizó el partido. La gran estrella del equipo se mostró ciertamente emocionado por lograr un título que se les había resistido durante las últimas temporadas y aseguró que, pese a todo, ha sido un gran año para él y para el equipo.

[Mbappé pone punto final a siete años en el PSG y estas fueron las últimas presiones de Al-Khelaïfi]

"Llevamos 2 o 3 años sin ganar este trofeo. Es nuestro y nos es muy querido, a los jugadores y a los aficionados. Somos los plusmarquistas de esta competición. Ha sido una gran racha, hemos jugado casi exclusivamente contra grandes equipos y hemos ganado con estilo", declaró Mbappé tras la victoria frente al Olympique de Lyon.

"Ha sido una gran noche y una gran temporada. Espero que los niños sigan viendo al PSG. Hemos intentado ilusionar a la gente, dar a los jóvenes la oportunidad de jugar en el PSG. Espero que más jóvenes quieran dejar su huella aquí", explicó.

Mbappé coge el trofeo de Copa de Francia. REUTERS

Un futuro "fantástico"

Mbappé fue preguntado por su futuro, pero volvió a mostrarse ciertamente reticente a hablar con claridad sobre él. Una situación similar a otras vividas en este tramo final de la temporada, pero sí que destacó que le espera algo fantástico a donde va, que teóricamente es el Real Madrid.

"Cuando se es futbolista, no se tiene tiempo para ver correr el reloj. En el vestuario, he pensado mucho en los últimos años. Es desgarrador pensar que todo ha terminado. Lo que he tenido aquí, nunca lo encontraré en otro sitio. Pero lo que me espera va a ser fantástico", agregó.

Por otro lado, Mbappé quiso asegurar que será él que marque los tiempos para señalar a que equipo se marcha. Eso sí, dejó la duda sobre ese anuncio, que al estar la Eurocopa de por medio no aclaró si será antes o después del torneo de selecciones.

"¿Mi nuevo club? Lo anunciaré a su debido tiempo. Lo mejor es terminar de despedirme. Lo único que quería era acabar bien con mi club. Hay un tiempo para todo. No sé si será antes de la concentración para la Eurocopa. Todavía hay algunos detalles, pero lo más importante es acabar bien aquí", sentenció.