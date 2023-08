Terelu Campos ataca en a ‘Así es la vida’ a Antonio Montero: “Su especialidad es hacernos cosas bonitas”

La salud de María Teresa Campos es un tema recurrente en Así es la vida, y más teniendo en cuenta que una de las colaboradoras del programa es Alejandra Rubio, nieta de la veterana comunicadora. Sobre la que fuese presentadora de ¡Qué tiempo tan feliz!, el periodista Antonio Montero ha querido poner sobre la mesa que una persona cercana lleva tiempo queriendo visitar a María Teresa, pero que no se lo permitirían.

Tras una pausa publicitaria, Alejandra Rubio desmintió la información. “Con respecto a esto vamos a correr un tupido velo, porque desde luego yo no conozco a la persona que dice Montero, y mi madre tampoco la conoce”, aseguraba la joven. Pero Antonio Montero mantenía en firme su versión, destacando que era una persona que ha pasado muchas tardes en la casa de la comunicadora en el pasado.

“O sea, que os habéis pasado el nombre, tú lo has podido consultar con tu madre y tu madre te ha dicho que tampoco conoce seguro que esa persona se ha pasado muchas tardes allí”, quería aclarar Sandra Barneda. “La persona que más tiempo pasa con mi abuela de toda la vida porque es así es Gustavo (el chófer de María Teresa) y me dice que en ningún momento ese señor ha pedido ver a mi abuela y lo confirmaría una llamada como yo tengo mi móvil”, aseguraba entonces Alejandra.

En pleno directo, Terelu Campos decidió llamar a Sandra Barneda a su teléfono móvil para poner ciertos puntos sobre las íes. Y detalló que la persona a la que estaban refiriéndose, que es joven, en ningún momento ha dicho de ir a ver a su madre y que tampoco se le ha prohibido. “Antonio Montero ha metido en un lío a esta persona, sin comerlo ni beberlo. Antonio, queriendo hacer una cosa bonita, porque es su especialidad, hacer cosas bonitas, sobre todo hacia nosotros, pues yo creo que al final lo que ha hecho es que meter a esta persona en algo que yo creo que el pobre debe estar flipado, es mi opinión”, afirmaba Terelu, que pudo hablar sin interrupciones. Y añadía que la persona en cuestión ayudó a su madre en la venta de su casa.

No paró ahí el ataque de Terelu Campos hacia el que fuese su compañero en Sálvame. Sandra Barneda quiso que aclarase unas palabras que dio en una entrevista en la que mencionaba que estaba harta de recibir críticas con respecto a cuando se pronuncian sobre la situación de su madre y su forma de cuidarla. “A las pruebas me remito, Sandra, corazón, con lo que acaba de suceder en el plató vuestro. Es que al final es agotador. Ni te puedes pasar la vida desmintiendo todas las barbaridades, porque es imposible, ni puedes evitarlas. Desgraciadamente no está en mi mano que cualquiera de la persona sin escrúpulos diga lo que quieran. No está en mi mano ni en la mano de ninguno de nosotros que pueda decir de nosotros o de los nuestros”. Barneda despidió la conexión agradeciendo a Terelu su llamada, y destacando que podría mantenerla más al teléfono y estirar así los contenidos del programa, pero que prefería no hacerlo.

