Sandra Barneda defiende la figura de María Teresa Campos: “No estaría aquí sin gente como ella”

Este miércoles, Terelu Campos ha dado una controvertida entrevista a Lecturas en las que, entre otras cuestiones, habla del desplome de audiencias de Telecinco. Y también ha explicado la preocupación y la tristeza que tiene por la salud de su madre, María Teresa Campos, y del homenaje que se le prepara en televisión. En Telecinco, el programa Así es la vida ha contado con la presencia de Alejandra Rubio, hija de Terelu, quien ha reaccionado a la exclusiva.

“Me ha sorprendido que entre más en detalle de lo habitual”, explicaba la joven en un primer momento, aunque ha detallado que tampoco cuenta “intimidades familiares” que no se puedan decir de forma abierta. “A mí me ha gustado bastante”, aseguraba sobre el contenido de la charla publicada. “Lo que más me ha sorprendido es que ella se abra en este tema porque es verdad que ha pedido a la prensa que no se trate y que no se fotografíe a mi abuela”, afirmaba también.

Más tarde, el tema volvió a ponerse sobre la mesa del programa, y uno de los temas en los que se hizo hincapié es en el próximo homenaje que se hará a la comunicadora en televisión, que se disfrutará en Telecinco. “Si se hace, deberíamos estar todos. Yo no estaría aquí sin alguien que ha sido tan tan rompedor, ¿eh?”, aseguraba Sandra Barneda, presentadora de Así es la vida. “Y lo diré siempre: la primera mujer jefa de informativos en la radio, y muchas otras cosas. No estaría aquí si no estuviera gente como María Teresa Campos”, aseguraba Barneda.

[Alfonso Arús, sobre Ana Rosa: “La última gran innovadora de las mañanas fue María Teresa Campos”]

Tras hablar de otros temas, como las ganas de Alejandra Rubio de que su madre encontrase un nuevo novio, el homenaje volvió a comentarse. Y es que el mismo se hará cuando María Teresa ya se encuentra con un importante deterioro cognitivo. “Al fin al cabo lo importante es que se haga. A mí, la verdad, me parece que le va a hacer ilusión igual, y ya está. Es un homenaje a su trayectoria, que ha estado toda la vida trabajando, y para mí es increíble”, aseguraba la nieta de la futura homenajeada.

Los colaboradores de Así es la vida debatieron sobre “si María Teresa Campos fuera un hombre le habrían hecho el homenaje hace muchos años”, y recordaron cómo tampoco se hizo un evento similar, por ejemplo, sobre la figura de Jesús Hermida. “Durante años no se ha reconocido, por ejemplo, que fue la primera en tener una tertulia política en un programa de entretenimiento. Siempre pecamos de lo mismo”, valoraban en el plató.

Sigue los temas que te interesan