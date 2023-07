‘Así es la vida’ desvela que se prepara “un homenaje en vida” a María Teresa Campos en televisión

Hace ya tiempo que María Teresa Campos dejó de salir en televisión. Y es que, como ha contado su familia en alguna ocasión, la veterana presentadora sufre un importante deterioro cognitivo. “Llevo los ocho peores meses de mi vida. No quiero quitarme la vida, pero quiero apartarme de la vida... Tengo una madre enferma, un problema con mi hijo, me he quedado sin trabajo...”, relataba hace unos días en una revista Carmen Borrego, que en otro momento de la entrevista apuntaba: “Me da pena cómo está mi madre”.

En la actualidad, María Teresa vive en su casa de Madrid, y ya no tiene previsto pasar el verano en Málaga como antaño. Pero alrededor de su figura se está gestando algo muy especial, y es que, tal como ha avanzado Patricia Cerezo, se le está preparando “un homenaje en vida”.

Tras anunciar esta exclusiva, la que fuese pareja de Ramón García se ha emocionado mucho, y Sandra Barneda le ha preguntado por qué. “A mí hay poca gente que me conoce públicamente, siempre he tenido mucha relación con Teresa, Terelu y Carmen, profesionalmente y luego compartíamos muchos momentos. Teresa es una persona entrañable, extraordinaria”, detallaba Patricia Cerezo.

Fue entonces cuando Sandra Barneda tomó la palabra para alabar la carrera de la madre de Terelu y Carmen Borrego. “Ha sido lo más grande, referente de hombres y mujeres en el mundo del periodismo. Siempre ha tenido un momento para ti. Siempre que has estado invitada por ella en cualquier plató, ha sido generosa”, explicaba.

De momento, se desconocen más detalles de este homenaje hacia María Teresa Campos, si bien Patricia Cerezo ha soltado que será “en televisión”. Dada la trayectoria de la comunicadora, es fácil pensar que será en esa misma casa, Telecinco. Y es que los últimos años laborales de la presentadora han estado vinculados a esa cadena, donde presentó programas como ¡Qué tiempo tan feliz!, protagonizó el reality Las Campos o le permitió colaborar en formatos como Sálvame. Su último proyecto, en 2021, fue La Campos Móvil, producido por La Fábrica de la Tele, y por su baja audiencia solo contó con una entrega, en la que entrevistó a Isabel Díaz Ayuso. En el aire, además, se quedaron propuestas como la de fichar como colaboradora de Viva la vida, pues ella misma se ofreció a sustituir a Terelu durante sus vacaciones en ese mismo 2021.

