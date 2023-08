Albert Rivera se niega a hablar de su vida privada con ‘Espejo Público’: “Esto es una horterada”

Hace poco más de un mes trascendía la ruptura entre Albert Rivera y Malú. Y el pasado fin de semana, la cantante hablaba para Socialité sobre cómo se encuentra. “Mi gran batalla ha sido la de estar en paz conmigo misma y eso, a mí, me estaba destrozando y me estaba comiendo”, afirmó la coach de La Voz, que no mencionó al que fuese líder de Ciudadanos. “Soy lo que soy por los aciertos y errores de mi vida”, afirmaba también al espacio de Telecinco, donde añadía: “creo que una de las cosas que más vértigo me dan es mirar hacia el futuro”.

Este miércoles, en Espejo Público, el programa ha intentado saber cómo se encuentra la otra parte. Sin embargo, a Albert Rivera no le hizo ninguna gracia que le preguntasen por su futuro, en especial, después de que apareciese en una revista con una actriz.

“¿Planes futuros tienes?”, le preguntaba una reportera del programa, a lo que Rivera le respondía con incredulidad: “¿Planes futuros? ¿Y tú?”. Entonces, el que expolítico decidía volver a colocarse el auricular que se había quitado para poder hablar con la prensa que buscaba sus declaraciones.

Dado que no había logrado mucho con su primera pregunta, la reportera le hizo una segunda: “¿En qué momento te encuentras, Albert?”. Rivera, que se encontraba en las escaleras mecánicas del aeropuerto, respondía: “De verdad, es que esto es una horterada. Aquí en medio de la gente molestando a los demás, de verdad...”.

Aunque no parecía cómodo con la situación, volvieron a preguntarle si estaba “bien, tranquilo”, pero él volvía a saltar. “¿Pero qué pregunta es esa? Yo es que nunca hablo con la prensa del corazón, ni de mi vida. Nunca lo he hecho ni lo voy a hacer”, finalizaba.

En el plató, la presentadora Lorena García, quien sustituye a Susanna Griso durante sus vacaciones, reconocía que debía ser “un poco incómodo” que te pregunten, pero que “Albert Rivera ha tenido poca cintura”. Eso dio pie a que uno de los colaboradores atacase al personaje del que estaban informando. “Vino a cambiar este país y lo que nos hemos dado cuenta que vino a cambiar su vida y no la de este país”, dijeron, lo que Lorena García calificó como un “zasca”. A continuación, se dijo que “es un personaje patético”, y la presentadora corrigió a su compañero: “Me parece que has sido muy duro. El juicio político se puede hacer el que cada uno quiera sobre las luces y las sombras de Albert Rivera, pero ahora creo que hablábamos de una cosa persona y una cosa la privacidad es algo que todos tenemos que respetar”.

