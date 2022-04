Malú confiesa en 'El Hormiguero' la peor anécdota que ha vivido con un fan: "Lo pasé fatal"

En este segundo día de la semana, El Hormiguero recibía a la cantante Malú, que acudía al programa de Pablo Motos para presentar su nueva gira, promocionada bajo el nombre Mil Batallas, un nombre que además, se corresponde con el de su último álbum estrenado el pasado mes de octubre.

La primera gira después de la pandemia y del nacimiento de su hija, casi tres años sin subirse a un escenario que se notan en la actitud de la cantante. "Normalmente tengo mucha presión y exigencia, pero en esta ocasión tengo muchas ganas, estoy que me canto encima". Asegura que le da mucha pena dejar a su hija tanto tiempo, ya que por ahora solo se ha separado de ella "como máximo dos días".

Pero 25 años de carrera y muchas giras a sus espaldas, son carne de historias divertidas, y por ello el presentador de Antena 3 ha querido conocer cuáles han sido algunas de las mejores anécdotas de la artista mientras estaba de gira. "Mi madre por ejemplo, ha hecho de todo. Hay una en la que entro a cambiarme de ropa y ella no me puede abrochar y empieza la canción, y yo sin vestir. Agarro el micro para empezar a cantar y ella '¡pero niña baja la cabeza!', colándose su voz en el micro", contaba entre risas. "Otro día me puso los zapatos al revés, tengo muchas más".

Pero sin duda uno de los momentos en los que peor lo ha pasado la artista fue cuando provocó un accidente a una de sus seguidoras. "¿Es verdad que le partiste la boca a uno de tus seguidores en un concierto?", preguntaba Motos. "Quita, quita, fue horroroso, no lo he pasado peor en mi vida. Termina la canción y yo llevaba un anillo en el dedo, cuando bailé al final salió disparado y veo a una señora en primera fila con las manos en la cara. Había sangre y no le veía los dientes. Me puse muy nerviosa y todo el show pensando en cómo lo iba a arreglar", respondía visiblemente risueña.

Pero finalmente todo quedó en una anécdota y no tuvo consecuencias. "Les dije a los de mi equipo que bajasen a ver a la señora, y sube mi compañera hacia donde estaba yo y me dice 'está todo bien, no te preocupes que ya venía sin diente'", finalizaba entre risas.

[Más información: Ricardo Darín, sobre la guerra en Ucrania: "Se piensan que es suficiente con sanciones económicas"]

Sigue los temas que te interesan