Malú reconoce que tuvo un "malentendido gigantesco" con Bisbal en 'La Voz': "Nos reconciliamos el mismo día"

La Voz regresa este viernes 17 de septiembre a Antena 3 con su octava edición -la tercera en Atresmedia- y un excepcional plantel de coaches: los ya expertos en el formato Alejandro Sanz, Luis Fonsi y Malú; y el 'novato' Pablo Alborán, que debutará en el programa.

Para Malú, esta edición supone su regreso al talent cuatro años después de su última vez. La cantante formó parte de las cinco primeras ediciones, emitidas en Telecinco, y ahora vuelve a ocupar la silla giratoria: "Vuelvo porque es mi casa. En su momento tuve una lesión y tuve que cancelar todo, luego todo se complicó por la pandemia, pero lo cierto es que en cuanto he podido, al ver que ellos me seguían queriendo y yo también, aquí estoy", ha confesado en la rueda de prensa de presentación de la edición.

Además de volver a competir por hacerse con los talentos que pasen por el imponente escenario, la cantante de Aprendiz también vivirá un reencuentro muy esperado por la audiencia: volverá a compartir programa con David Bisbal, con quien protagonizó un tenso encontronazo en directo durante la final de la segunda edición.

'La Voz' vuelve este viernes 17 de septiembre a Antena 3. Atresmedia

La bronca entre Bisbal y Malú

En aquella gala, Bisbal aseguró que había llamado a su club de fans para que hicieran ganadora a su candidata, Dina. "Yo no tengo tanto que ofrecer. Yo no he llamado a los fans para que le voten porque David, cantando y transmitiendo lo que nos transmite, no necesita nada más", espetó entonces Malú.

A la vuelta de la publicidad, la artista pidió disculpas al almeriense, a quien no le sentó bien el comentario. Sin embargo, la respuesta de Bisbal avivó aún más la llama: "A mí no me ha molestado. Tú eres dueña de tus palabras, pero para mí los clubes de fans son muy importantes y les voy a cuidar toda mi vida".

"Ahí sí que sale el miura. Yo llevo 16 años cuidando a los míos también. Ni muchísimo menos he dicho que se trate de cuidar o de dejar de cuidar a los fans. He dicho que yo no les he llamado para que voten. Era una broma", espetó la cantante.

Cuatro años después, la madrileña reconoce que la tensión fue real: "Sí nos peleamos, pero nos reconciliamos muy rápido, ese mismo día. Hubo un malentendido gigantesco entre los dos que ahora no nos hubiera pasado", ha comentado en la rueda de prensa.

Sin embargo, la coach asegura que el reencuentro con David, que este año será asesor de Luis Fonsi, "ha sido precioso". "Con él me llevo superbién. De hecho, hemos quedado para comer esta semana", ha desvelado a los periodistas.

El miedo de Pablo Alborán

Pablo Alborán, que debuta como coach, reconoce que temía el momento de enfrentarse al plató. "Tenía muchísimo miedo de hacer La Voz, me transmitía respeto por mis compañeros porque yo he crecido con su música, también por los artistas que se suben a un escenario a competir", confiesa.

Pero el malagueño asegura haber superado todos sus temores y estar pasándolo en grande. "Me he sentido supearropado por todo el equipo y está siendo un descubrimiento para mí", ha afirmado.

Éxito de audiencia

La tercera edición de La Voz en Antena 3 seguirá contando con Eva González como maestra de ceremonias. Producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Boomerang TV, el formato sigue en plena forma y el pasado año se coronó como el talent show más visto de la televisión. El concurso cerró su final con récord de temporada: fue líder absoluta con un 20,8% de cuota y lo más seguido entre la oferta estelar con 2.704.000 espectadores, su mejor final en Antena 3 y su mejor dato desde el 12 febrero de 2019.

El programa de Antena 3, asimismo, mantuvo en esta última edición una media de un 18,3% de cuota de pantalla en la noche de los viernes con 2.308.000 espectadores.

