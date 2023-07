Alfonso Arús, sobre Ana Rosa: “La última gran innovadora de las mañanas fue María Teresa Campos”

Este jueves, en estas páginas recogíamos cómo el programa Aruser@s cierra el curso televisivo arrasando con récord histórico y por encima de Ana Rosa y Susanna Griso. Sin embargo, para Quintana el programa de laSexta y el suyo no compiten “en la misma liga”. “Aruser@s es otro tipo de programa. Primero, que es un programa de dos horas. El nuestro dura cuatro horas y media, y es un programa que no es un magacín de actualidad. Es otra cosa. No competimos en la misma liga”, explicaba la comunicadora a El Plural al ser preguntada al respecto, y matizando que ella compite “con la gente que compite mi horario”.

Unas palabras que Alfonso Arús ha respondido en una entrevista en La Vanguardia. Al ser preguntado sobre si su programa es de actualidad, ha dicho que “no, claro. Somos el NODO, o un documental de La 2 (risas). Somos el programa que mayor número de noticias de actualidad ofrece con muchísima diferencia cada mañana. Y sin haber tenido que rectificar nunca una información. Es más: hemos obligado a los magazines clásicos a ponerse las pilas y romper las escaletas cerradas que preparaban un día antes, en función de los temas que les habían dado audiencia previamente”, apunta.

Además, Arús ha echado flores a María Teresa Campos, al afirmar que “la última gran innovadora de las mañanas” fue la madre de Terelu y Carmen Borrego, y que “antes, Hermida y Pepe Navarro. Desde María Teresa Campos nadie ha inventado nada. Cero. Mover la tertulia política que se emitía a las 14 h a las 9 no es innovar. Lo mismo pasa con los sucesos o el corazón. La Campos fue la última gran creadora. Y con una ironía y una sonrisa únicas”, asegura el comunicador, que quiere diferenciar en un programa muy bien hecho, con muy buena escaleta, con otros que sí han inventado algo diferente.

Sobre su liderazgo, Alfonso Arús ha querido resaltar que logra “2,3 puntos de diferencia respecto al principal competidor, Telecinco. Ellos lideran luego, cuando ya no se emite nuestro programa y tirando del morbo de sucesos, Isa P, el corazón... Lo hacen muy bien, hay que reconocerlo. Pero a la hora de las entrevistas de peso y los temas que, teóricamente, dan prestigio, pues ya ves... Los gustos del público van cambiando aunque yo creo que siempre estuvieron ahí”, sentencia. Y sobre lo de que si juegan en ligas diferentes, responde con humor que “será verdad: nosotros estamos en Champions y ellos en Europa League”. Y justo después aclara que no, que “la liga es la misma. Todos jugamos en la misma competición, solo que nosotros lo hacemos con un presupuesto muy inferior, y con menos medios. Nuestros competidores tienen unos recursos infinitamente mayores. Sin ir más lejos, todos los servicios informativos a su disposición. En cambio, yo tengo a Paula del Fraile y no la cambio por nadie. Es la mejor”.

