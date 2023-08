Una colaboradora de 'Espejo Público' estalla ante las críticas sobre el caso Daniel Sancho: "Estoy harta"

El caso de Daniel Sancho se ha convertido en el tema del verano. Casi una semana después, continúa ocupando la mayor parte del espacio de los magacines de las cadenas generalistas. Un tema que ha generado cierta crítica por parte del público por la manera en la que lo están tratando algunos programas o medios de comunicación. Es más, se ha acusado de que haya tertulianos que presuntamente estén blanqueando al presunto asesino de Edwin Arrieta.

Acusaciones a las que se ha enfrentado Bárbara Royo, abogada penalista, quien se ha defendido de estos ataques durante su comparecencia en Espejo Público, donde participa como colaboradora. "Mira, quiero empezar por decir que estoy un poco hasta las narices de que nos tengamos que estar siempre justificando por hablar de derecho penal y de derechos humanos y que nos estén criticando a todos los que estamos analizando el caso desde la objetividad del derecho penal, diciendo que estamos blanqueando a Daniel porque es español y porque la víctima es colombiana", ha declarado tajantemente.

"¡No, señores! Estamos contando lo que hay en un proceso penal. Por supuesto que si es culpable tiene que cumplir prisión y tiene que ser condenado. Por supuesto que estamos en contra de la pena de muerte porque es una pena inhumana y estamos a favor de los derechos fundamentales de españoles, de colombianos, de tailandeses y de todos los humanos", ha proseguido.

[Two Yuppa, la última en sumarse al caso Daniel Sancho: así habla en Antena 3 de las cárceles tailandesas]

La queja de Royo viene tras los ataques que ha recibido recientemente tanto ella como otros colaboradores en redes sociales. "Eso no significa blanquear a un presunto asesino y, por cierto, es presunto porque no hay una sentencia firme, no porque creamos que es inocente, sino por términos legales. Espero que después de esto quede aclarado todo lo que llevamos oyendo días y días", ha sentenciado.

'Espejo Público'.

Sus declaraciones vienen tras la discusión que tuvo un día antes con Miguel González, abogado de la familia de Edwin Arrieta, la supuesta víctima de Sancho, en YAS Verano. El letrado revelaba que la familia de Arrieta busca que Sancho cumpla íntegramente su condena en Tailandia. "En el caso de que sea trasladado a un lugar diferente, las penas podrían resultar siendo más benévolas que en Tailandia, donde la pena es bastante alta y creemos que es la sanción correcta", señalaba González.

Royo le recordó que España también cuenta con altas penas de prisión, incluyendo "la prisión permanente revisable". La abogada penalista aprovechó para destacar que la principal diferencia entre España y Tailandia es "el respeto de los derechos humanos". De ahí, que haya aprovechado su presencia en Espejo Público para recordar las diferencias entre el derecho penal y los derechos humanos.

"Nadie ha justificado nada"

A pesar de su rotundo mensaje, fue cuestionada en el programa presentado por Lorena García por otra colaboradora, Sonia Ferrer. La periodista no estaba de acuerdo con la letrada. "También hay que entender que mucha gente ha estado escuchando elucubraciones desde el primer minuto, intentando justificar o entender por qué se ha sentido acorralado y ha hecho lo que ha hecho", expresaba.

'Espejo Público'.

Rápidamente, Royo lanzó su réplica. "Nadie ha justificado nada. Mira, Sonia, es que parece que eres igual que los que nos están criticando", interrumpía. "No he oído a nadie justificar un asesinato, lo que he oído es a gente intentando buscar una explicación, porque siempre que hay un hecho atroz, detrás hay una explicación. Para que los humanos puedan entender cómo alguien puede llegar a hacer esto debe buscar explicaciones y la explicación no es una justificación, es una explicación", agregaba rotundamente.

"Por ejemplo, el hecho de que hubiese un móvil de amenazas por parte de Edwin, o una situación de jaula de cristal, no es una justificación, es una circunstancia atenuante que hace que la condena pueda pasar de pena de muerte a cadena perpetua. No es una justificación, es una atenuante y por eso es algo relevante sobre lo que hablar y debatir", sentenciaba, dejando claro que no entraba en valoraciones morales y hablaba sólo de cuestiones de derecho penal.

Sigue los temas que te interesan