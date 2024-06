Los cinco años de éxitos de atresplayer: de ser el 'héroe local' a la plataforma que da voz a series de autor

El buen momento que vive la ficción española no se entendería sin atresplayer. La plataforma de pago de Atresmedia celebra su quinto aniversario superando los 600.000 abonados y con una media de más de cinco millones de usuarios únicos al mes, según informa el grupo con sede en San Sebastián de los Reyes.

Series como Veneno, La Ruta, Cardo o programas como Drag Race España encabezan una nómina de producciones originales de ficción, entretenimiento y documentales que asciende a casi el medio centenar, a los que hay que sumar más de 20 proyectos en marcha para los próximos meses. En total, 30.000 horas de catálogo.

Fue Veneno precisamente el título que puso a atresplayer en el mapa. La serie de los Javis sobre la vida de la vedette Cristina Ortiz no sólo fue el primer éxito de la plataforma. También explica a la perfección la idea con la que irrumpió en el ecosistema audiovisual, en el verano del 2019, y que ahora juega en la misma liga que Netflix, HBO o Prime Video.

Lo hace tras erigirse como 'héroe local'. O dicho de otra forma. La plataforma ejerce de motor para el sector audiovisual español, contibuyendo a su auge dando trabajo a las productoras de casa. Esto implica, por supuesto, más puestos de trabajo, tanto a nivel actoral -se ha dado oportunidades a rostros desconocidos para el público- como detrás de las cámaras.

"Para atresplayer la innovación y la apuesta por lo local es fundamental. El talento local y las historias de aquí son nuestro gran diferencial: sabemos en la importancia de dar libertad a los creadores para que desarrolen con su propia mirada y estilo, y esto se traduce en la gran variedad y diversidad que ofrece atresplayer", asegura su director Emilio Sánchez.

'La Ruta' recrea la ruta del Bakalao.

Efectivamente, atresplayer es la plataforma que se atreve a contar lo que otros no quieren. Su clara apuesta por las series de autor y de contenido social es el factor diferencial de la plataforma a los gigantes del streaming.

"Tenemos una responsabilidad real de dar voz a grandes autores, a grandes historias que a lo mejor no hubieran encontrado esa posibilidad hace veinte años, pero que ahora sí que la tienen", decía para hace unos meses a BLUPER José Antonio Antón, director general de Atresmedia, por entonces, director de contenidos.

Con Veneno pasó. Los Javis escribieron la ficción para Netflix, pero finalmente recaló en Atresmedia. "La gente se preguntaba por qué cambiamos, pero luego entendía por qué. No hay que tener vergüenza a exigir lo que se merece y lo que se vale, aunque luego eso te exija el compromiso de hacerlo bien", decía Javier Ambrossi.

Los Javis hablaban sobre tener el control total de su producto, algo que no podrían hacerlo al negociar con un gigante del streaming. "No voy a ir a Estados Unidos si a mí lo que me ha llevado hasta aquí es poder decidir el casting, los guionistas, hasta el foquista", aseguraba Calvo en la línea de lo que decía el director de atresplayer sobre la libertad que se da a los creadores.

Modelo pionero

El éxito de atresplayer también se explica gracias a la "estrategia pionera que vio en lo digital una oportunidad para desarrollar un modelo de negocio en el que nuestros contenidos pudieran tener diferentes ventanas de explotación, llegando a más gente y optimizando su rentabilidad", en palabras de Antón. "Esa estrategia global eslo que ha permitido a Atresmedia ser líderes en los diferentes universos y consumos".

Lejos de nuestras fronteras, el modelo se podría asemejar a las cadenas americanas CBS o BBC, que cuentan su con su propia plataforma para estrenar contenido propio y local. La estrategia híbrida entre el pago y la televisión lineal alarga la vida de los productos de atresplayer, obteniendo en consecuencia mayores ingresos.

Alba es un buen ejemplo. La serie protagonizada por Elena Rivera se estrenó primero en atresplater y luego se emitiró en abierto a través de Antena 3. Finalmente, acabó saltando al mercado internacional después de llegar a un acuerdo Netflix.

La última gran revolución de atresplayer se produjo hace un año, cuando se dio un gran salto de calidad en todos los ámbitos. Además de renovar la interfaz e introducir 10 canales fast, la plataforma de Atresmedia lanzó un paquete familiar que permite hasta tres reproducciones en simultáneo, algo muy diferente de la política de Netflix de acabar con compartir claves.

'El gran salto', con Óscar Casas.

Los títulos que vienen

Como se decía líneas más arriba, la maquinaria de atresplayer no para, y ya hay hasta 20 proyectos en marcha. Pronto verán la luz títulos originales como A muerte, una comedia de Dani de la Orden con Verónica Echegui y Joan Amargós; El gran salto, la historia del campeón olímpico Gervasio Deferr con Óscar Casas.

Santuario será el thriller de ciencia ficción que adapta el podcast de Manuel Bartual y Carmen Pacheco y que estará protagonizado por Aura Garrido y Lucía Guerrero. Elvira Mínguez debuta como directora de una serie con la adaptación de su propia novela homónima en La sombra de la tierra, un drama rural ambientado en el siglo XIX con Adelfa Calvo, María Morales y Carmelo Gómez.

En ficción juvenil, atresplayer ya ha arrancado los rodajes de Mar afuera, la adaptación del fenómeno italiano Mare Fuori con el ídolo Gabriel Guevara, y FoQ: La Nueva Generación. También ha echado a rodar Mariliendre, una comedia musical creada por Javier Ferreiro y que lleva el sello de Los Javis. Estará protagonizada por Blanca Martínez.

A la plataforma llegará, además, la quinta edición de Drag Race España, el programa de Flooxer Si lo dice mi madre, con La Pija y la Quinqui, o títulos como Ángela, un thriller con Verónica Sánchez y Daniel Grao y Lucía Jiménez, y ¿A qué estamos esperando?, la adaptación de la novela de Megan Maxwell con Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz.