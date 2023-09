Incendiarias acusaciones de Afra Blanco en 'laSexta Xplica': "Mientras hablamos de esto, el PP está robando"

Este pasado sábado 16 de septiembre, laSexta Xplica comenzó ya con el ambiente caldeado. En su primer bloque, el político, se abordó el tema de la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la cual está prevista que sea entre el 26 y el 27 de septiembre, siendo el segundo día el de la primera votación, en la que el candidato popular debería salir por mayoría absoluta; mientras que el viernes 29 del mismo mes se procedería a una segunda votación en la que el candidato debería tener más síes que noes.

Dado que el líder del PP está a cuatro escaños de lograr una mayoría que le daría la llave de la presidencia, todo parece indicar que tanto la primera como la segunda ronda de votaciones están condenadas al fracaso. Por ello, se mira al horizonte y se ve ya una hipotética sesión de investidura de Pedro Sánchez. El actual presidente del Gobierno podría mantenerse en el poder a cambio de los votos favorables tanto de partidos nacionalistas como independentistas, con el explícito sí de Junts per Catalunya en la picota.

El apoyo de Puigdemont no daría su sí gratuitamente, sino a cambio de una amnistía a los imputados por el procès que aún no han cumplido pena de prisión; así como un referéndum de independencia. De ahí, que ya se esté hablando de una ‘ley de Amnistía’. Temas que se abordaban en la mesa de debate de laSexta Xplica y que provocaron que Afra Blanco lanzase un discurso incendiario contra el PP, con graves acusaciones contra el partido que lidera Feijóo a nivel nacional.

“En estos momentos, yo estoy defendiendo la tesis de ‘piensa mal y acertarás’ con el Partido Popular. Es decir, el señor Feijóo, que es el que solicita tener el mandato para intentar ser presidente de España. En lugar de estar hablándonos a todos de su proyecto, habla de algo que es una amnistía, un hipotético supuesto del que nadie conoce la letra pequeña ni mediana ni grande para saber si entra dentro de la Constitución o no, que por cierto, para eso está el Tribunal Constitucional, para ver si tiene cabida o no”, expresa la sindicalista.

“Y mientras estamos hablando de esto, el PP con la mano izquierda, ¿qué está haciendo? Robando, literalmente, robando la gratuidad universal de los comedores escolares en Extremadura. ¿Qué más está haciendo? Está cogiendo y no ha pagado los bonos de alquiler a jóvenes en Andalucía ni en la Comunidad de Madrid”, proseguía.

Afra Blanco y Pilar Velasco en 'laSexta Xplica'.

“¿Qué más está haciendo? Está subiendo la factura del agua hasta un 46% en Málaga, un 8,5% en Zaragoza; está subiendo un 25% las facturas de las basuras. Está utilizando el dinero de los castellanoleoneses, con todo esto, para pagar a cursos para niños para que aprendan hacer banderillas y clavarlas en los toros. Por ejemplo, no está hablando de la reprobación que se va a defender esta semana para pedir la dimisión del señor [Mariano] Veganzones por su falta de respeto al diálogo social y la Constitucionalidad”, continuaba.

“Por lo tanto, mientras estamos mirando aquí, a un supuesto no supuesto, hipotético supuesto que nadie conoce y que, por lo tanto, no podemos evaluar si realmente es constitucional o no, porque nadie conoce la letra pequeña ni mediana ni grande. Por el otro lado, el PP, de nuevo, se la lleva caliente”, concluía. Tal era la vehemencia de su mensaje, en el que no fue interrumpida, que el propio José Yélamo le pidió calma. “Respira, Afra, que todavía nos queda mucho programa por delante”, le dijo. “Coge aire, que te veo acelerada”, expresó.

