Muere Pepe Domingo Castaño: su faceta en la televisión, de 'Biblioteca joven' a '300 millones'

Este domingo 17 de septiembre se ha vivido una de las grandes pérdidas dentro del periodismo español. Ha muerto Pepe Domingo Castaño a los 80 años de edad en el Hospital de la Zarzuela, en el madrileño barrio de Aravaca. Un fallecimiento “de forma repentina”, tal y como informaron sus compañeros de Tiempo de Juego de la COPE. Nacido el 8 de octubre de 1942 en Lestrove, La Coruña, es reconocido como uno de los grandes nombres de la radio española, aunque también tuvo un meritorio recorrido en la televisión.

Precisamente, toca destacar su faceta en la televisión. Con una carrera que comenzó a los 18 años, al ser contratado en 1964 en Radio Galicia, emisora de Santiago de Compostela afiliada a la red de Cadena SER, desembarcó en 1966 en la capital. Su pasión por la radio la deja muy patente en En el Gran Libro de Tiempo de Juego. “Por la radio, dejé mi primer trabajo serio; por la radio me fui a Santiago con una mano delante y otra detrás; por la radio, me vine a Madrid a vivir una aventura peligrosa. Por la radio, aguanté carros y carretas en los comienzos viendo que nadie me hacía caso”, explicaba.

Ahora bien, su popularidad entre los oyentes provocó que en 1968 fuese contratado por Televisión Española para ser el presentador de Biblioteca joven, al lado de María Luisa Seco (otro de los emblemas de TVE en los años 60 y 70), con la que estuvo casado entre 1969 y 1981. Tras el cese de emisión del espacio, Castaño siguió en la plantilla de la Corporación, encargándose de la conducción de programas juveniles. En 1971, presentó A todo ritmo y en 1975, condujo Voces a 45, este último le terminó consolidando como presentador de espacio musicales. También presentó La casa del reloj.

[Muere Pepe Domingo Castaño, leyenda de la radio deportiva española, a los 80 años]

Pepe Domingo Castaño en '300 millones'.

Aunque el programa que le terminó consagrando en la televisión fue 300 millones. El periodista coruñés tomaba el relevo de Marisa Abad entre 1979 y 1983, siendo el undécimo maestro de ceremonias que tuvo este programa de variedades, que le llevó por distintas partes de España e Iberoamérica. 300 millones era un formato que no sólo era emitido en España, sino que se veía en varios países de América, incluyéndose también en zonas del Caribe, en países que no era de mayoría de habla hispana como Estados Unidos (en la SIN, actual Univisión); así como en Guinea Ecuatorial.

Tremendamente popular con este formato, su salida de 300 millones fue particularmente amarga. Fue cesado del programa, lo que provocó que presentase una querella contra TVE, que ganó en los tribunales. Su etapa en 300 millones se considera la última exitosa, dado que hubo un intento por regresar a la pequeña pantalla de la mano de Telecinco con Número 1, emitido en 1995. Sin embargo, el espacio no convenció y Castaño prosiguió con su exitosa carrera en la radio, donde triunfaba como animador del icónico Carrusel deportivo, en el que estuvo hasta 2010.

Sigue los temas que te interesan