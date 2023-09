Risto Mejide, atendido por el equipo médico de 'Got Talent' tras una actuación: "Me ha roto la mano"

La novena edición de Got Talent sigue dejando varios momentazos. Líder indiscutible de la noche de los sábados, este pasado 23 de septiembre, el talent show vivió un incidente particular. Un miembro del jurado, Risto Mejide, tuvo que ser atendido por los servicios médicos del programa tras producirse un incidente provocado la efusividad de uno de los aspirantes, quien no midió su fuerza a la hora de agradecerle al publicista su sí.

Al escenario entraban Peter y Anny, un dúo procedente de Gran Canaria y que iban a mostrar una actuación acróbata para “hacer algo que no se ha visto en Got Talent España”. El hombre de 28 años y la mujer de 30 años anunciaron que su número se llamaba La cuna rusa. El jurado quedó impresionado ya por la laboriosa puesta en escena del tándem. La actuación dejó anonadados tanto a Florentino Fernández como a Paula Echevarría, Edurne y Risto Mejide.

El aplauso fue unánime, pero la sensación de peligro también. En varias ocasiones, tanto el jurado como el público expresaron sonoras exclamaciones, dado que parecía que Peter no iba a coger Anny a tiempo, después de que esta hiciera sus acrobacias. Boquiabiertos todos, era imposible no dejar de ver el número, a pesar de las peligrosas piruetas que el dúo hacía. Al terminar, el aplauso fue unánime.

Ahora bien, las valoraciones no fueron sencillas. Edurne fue la primera en pronunciarse. “Chicos, efectivamente, creo que esto nunca lo habíamos visto en Got Talent. Me parece una actuación de mucho riesgo. De verdad que ha sido impresionante verlo. Felicidades”, dijo la cantante. Paula Echevarría fue la siguiente. “Yo la verdad es que nunca había visto nada así, me habéis hecho pasar miedo, pero del miedo que mola. Lo que más me ha impactado es que el sonido de los cuerpos se oye cuando le coges y me ha impactado muchísimo”, compartía la actriz de Gran Reserva y Velvet.

Risto Mejide, atendido de urgencias en 'Got Talent'.

Sin embargo, el jurado masculino fue menos receptivo a la espectacularidad del número. “Peter y Anny, yo siempre agradezco que vengan disciplinas nuevas, siempre. Eso de entrada. En ese sentido, habéis puntuado. ¿Cuál es el problema, para mí, de este número? Lo he visto con poca variabilidad. Es una pena, porque se ve que la técnica es muy complicada, se ve que es arriesgado. Pero el resultado no es tan espectacular”, expresaba el barcelonés.

Flo siguió la línea de Mejide. “Me ha parecido impresionante, creo que los dos tenéis una química increíble, os coordináis muy bien. Pero he visto algunas cosas de ‘no quites las colchonetas que, a lo mejor, se caen. Eso me ha generado un poquito de inquietud. Para mí, es un no”, señaló el humorista. Al contrario, Echevarría y Edurne dieron su sí. Quedaba, por lo tanto, Risto.

“Coincido con el criterio de mi compañero Flo. Me fastidia mucho coincidir con él. Así que os doy un sí”, declaró, provocando la euforia en el escenario. Tal fue la alegría de Peter que, al querer darle la mano al publicista, fue demasiado efusivo y le provocó un terrible dolor. Este dio un quejido y gritó: “¡Me ha roto la mano!” Mientras, el canario seguía celebrando, aunque poco después se dio cuenta de que no había calibrado bien la fuerza.

Con Mejide aún quejándose del dolor, el equipo médico del talent show tuvo que intervenir, apareciendo rápidamente un paramédico para atenderle de inmediato. Afortunadamente, todo quedó en un susto que se convirtió rápidamente en anécdota. “¡Casi te saca el brazo!”, dijo Echevarría intentando contener la risa. “¿Has visto eso?”, le preguntaba el barcelonés al paramédico. “Sí, ha estado duro. Ya estaba listo con este para salir”, le respondió, mientras la actriz de Ola de crímenes lo grababa con un móvil.

