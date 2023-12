Rifirrafe entre Afra Blanco y un empresario por el negocio de un joven emprendedor en 'laSexta Xplica'

Una noche más, laSexta Xplica vivió un acalorado debate relacionado con los salarios y el emprendimiento. El debate vino por el tema de los ahorros en los hogares españoles, que está situado en un 7,6%, una cifra alarmantemente baja y que coloca a España al mismo nivel que Portugal, Italia, Croacia, Hungría, Letonia, Lituania y Finlandia, según fuentes de la Eurostat. En medio de este debate. Con una inflación que ha reducido un 4% el poder adquisitivo de los sueldos en 2022, en el plató hubo un caso excepcional.

Verónica Sanz, quien sustituye a José Yélamo en el puesto de conducción por su baja por paternidad, dio paso a Anas Andaloussi, fundador y CEO de Escríbelo, una herramienta de Inteligencia Artificial que crea artículos SEO para diversas empresas, incluidos medios de comunicación. El caso es que Andaloussi tiene sólo 19 años y ya cuenta con 60.000 euros brutos de ingresos mensuales, cifras descomunales que le han convertido en uno de los referentes de emprendimiento joven.

Sanz quiso destacar que su perfil es excepcional y que hablase de su caso. “Empecé a los 13 años montando páginas webs. Entonces, lo que aprendí fue una habilidad que luego supe monetizarla. Que también te digo yo cuando empecé, no buscaba ganar dinero. Entonces fue algo más pasional hasta el día de hoy que he montado lo que es mi empresa”, explicaba Andaloussi, quien no dudó en señalar que la IA no es una amenaza completa para los trabajadores, aunque sí provocará una pérdida de número de empleados.

“A día de hoy, la Inteligencia Artificial no va a quitar directamente el trabajo a nadie, pero sí que es verdad que en el momento en el que un departamento donde hay 20 personas, cuatro o cinco, empiecen a utilizar la IA, pues son mucho más productivos y entonces la carga de trabajo es mucho menor y es ahí cuando la gente que pierde su trabajo”, reconocía. “No será directamente la IA, sino la persona que está detrás utilizándola”, agregaba.

Con ingresos de 60.000 euros mensuales, Andaloussi también confesaba que su empresa cuenta con muy pocos empleados. “Trabajamos mucho con freelances. El equipo no es muy grande, somos cuatro o cinco, pero hay mucha rotación. Al final, trabajamos mucho con autónomos y demás, porque muchos servicios que necesitamos son puntuales”, explicaba.

Anas Andaloussi en 'laSexta Xplica'.

Cuando Sanz dio paso a los Xplicadores para que hablasen del caso de Andaloussi, Afra Blanco optó por ignorar todos los méritos del joven emprendedor y llevar el asunto hacia la desigualdad salarial, haciendo hincapié en las mujeres jóvenes y las mayores de 45 años y no haciendo comentarios sobre el negocio de Andaloussi, a pesar de que se había invitado a hablar de su caso.

“He caído en la cuestión que, frente a los privilegios de unos pocos, está el pueblo. Es importante situar que no solamente hay progreso cuando hay libertad y solo hay libertad cuando hay igualdad. En España, por cada euro que cobra un hombre, una mujer cobra 0,91 céntimos de media”, comenzaba a explicar, para luego situarse en la precariedad juvenil, a pesar de que se abordaba otra cuestión.

“Tenemos a cuatro de cada diez jóvenes trabajadores que no consiguen superar el día a día. El 60% de la juventud trabajadora que no consigue ahorrar más de 100 euros”, proseguía para no dudar en alabar al Gobierno de Pedro Sánchez en su gestión de la economía. “Lo que creo es que lo que sí que deberíamos de situar es que dónde estaríamos hoy en un contexto internacional tan complejo si tuviéramos todavía el SMI aún en 735 €, si no hubiéramos tenido los ERTE COVID”, justificaba.

“Si las pensiones no se revalorizan a 0,25, si no hubiéramos tenido las ICO para los empresarios, si no hubiéramos tenido la excepción ibérica, si no hubiéramos tenido el ingreso mínimo vital, el transporte público gratuito, la reforma laboral que ha devuelto derechos, los 47.000 millones de euros destinados precisamente para paliar la crisis energética. ¿Dónde estaríamos?”, exclamaba.

'laSexta Xplica'.

Blanco siguió ignorando los méritos del empresario, señalando que la IA debería ajustar al estatuto de los trabajadores y pidiendo una mayor regularización. “Lo que es urgente son los jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes. Tenemos que hablar de reforzar el sistema de empleo, el SEPE (que debe ser más eficiente), de las inspecciones de trabajo, de un ingreso mínimo vital más eficiente y también de que la IA tenga que ajustarse al estatuto de los trabajadores del siglo XXI. También es urgente hablar de la realidad de las mujeres trabajadores mayores de 45 años”, zanjaba.

Su actitud provocó un rifirrafe con José Luis Azañón, propietario de las peluquerías Rizo’s, quien afeó la actitud de la sindicalista al no valorar el mérito empresarial de Andaloussi y soltar un discurso que poco tenía que ver con el emprendimiento. “Acabamos de escuchar a un chaval de 19 años que ha tenido los arrestos de montar una empresa y de que le va muy bien”, comenzaba.

“Sin embargo, nos echamos las manos a la cabeza y decimos ‘buf’. Cuestionamos cuánto ha ganado. Es que, vamos a ver, hasta que no cambiemos de mentalidad como país, no vamos a dejar de ser un país pequeñito, económicamente hablando”, respondió empresario. La sindicalista fue a degüello a por Azañón, señalando que España está “yendo económicamente bien”. “Somos el país que más crece”, dijo orgullosa. “El crecimiento debe estar en los privilegios de los trabajadores”, le respondió.

Tras una pausa publicitaria, Azañón terminó zanjando el asunto, tildando el discurso de la sindicalista de “demagógico”. “El resumen es que cuando vemos historias como la del compañero que tenemos detrás [Andaloussi]; en lugar de buscar el discurso fácil, la demagogia”, concluía. Afra Blanco intentó rebatirle, pero Verónica Sanz dio la palabra a otro de los tertulianos para pasar a otros asuntos.

