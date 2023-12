Afra Blanco tilda de "piratas" a "instituciones" y empresarios" que estaban en contra de la subida del SMI

Como cada sábado, laSexta Xplica no ha dudado en abordar tanto la situación política como la económica y social. Además de hablar de la muerte de Concha Velasco, también se tocó la amnistía y las conversaciones a puerta cerrada del PSOE con Junts con verificadores internacionales en Ginebra. El segundo bloque del programa que presenta temporalmente Verónica Sanz (debido a la baja por paternidad de José Yélamo) debatió sobre el salario mínimo interprofesional. En este aspecto, Afra Blanco volvió a mostrarse como la Xplicadora más combativa.

El tema vino porque, tras la celebración de su junta directiva, la CEOE, ha acordado subir el salario mínimo interprofesional (SMI) de los actuales 1.080 euros a los 1.112,40 euros para el año 2024. La sindicalista se congratuló de que el debate sobre el SMI ya no esté en si subirlo o no, sino en cuánta cantidad debe aumentarse. Es más, en ese sentido, aprovechó para recordar cómo “ciertas instituciones” y empresarios”, a los que tildó de “piratas”, estuvieron en contra de la subida.

“No hace tanto, teníamos que rebatir a ciertas instituciones que decían que subir el salario mínimo interprofesional destruía empleo”, señaló en su intervención. “Hace no tanto, teníamos que debatir y rebatir a ciertos piratas, que no empresarios, que decían que no era necesaria la existencia del SMI”, añadió. “Debate superado. Hoy ya no hablamos de si tiene o no que subir el salario mínimo, sino que estamos hablando de cuánto tiene que subir”, recalcó.

Unas palabras que tuvieron el apoyo de Verónica Sanz. La presentadora ahondó en la cuestión, comentando que, si bien, “ahora ya el discurso es otro”, hubo un momento en el que “unos agoreros hablaban demasiado alto”. El programa aprovechó para sacar de la hemeroteca las declaraciones que Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, realizó en 2021. En ellas, afirmaba que no era procedente aumentar el SMI después de “la reflexión” que había realizado el Banco de España, dado que se corría el riesgo de “destruir empleo”.

'laSexta Xplica'.

Ahora bien, a pesar de celebrar y de estar “contenta” de que se haya decidido hablar del aumento del SMI, la sindicalista consideró que la subida era “mínima”. Y esto lo argumentó después de que Antonio Pérez Lobato mostrase un gráfico en el que la subida sigue siendo insuficiente para los salarios más precarios, dejando en un saldo negativo de 13 euros a aquellos que perciba esa cuantía, teniendo en cuenta de media los gatos de alquiler, facturas de luz y gas, transporte o la bolsa de la compra.

Para la sindicalista, lo ideal sería que el SMI estuviese en el 60% del salario medio que se percibe en España, justificándolo con la recomendación que hizo la Carta Social Europea. “Deberíamos ir acorde a lo que dice la Directiva Europea de Salarios Mínimos”, reconoció. Para evitar que se rebata su postura, tiró del “artículo 35 de la Constitución Española” como argumento. “Para eso también somos constitucionalistas, para defender la suficiencia de los salarios”, añadió.

