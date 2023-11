Afra Blanco ataca en 'laSexta Xplica' a una propietaria de pisos turísticos: "Llenáis las cajas de avaricia"

A pesar de la baja por paternidad de José Yélamo, laSexta Xplica no para. Con Verónica Sanz como relevo en la conducción, tras la tertulia política estuvo el debate con los Xplicadores. En esta ocasión, tocó hablar del tema de la vivienda y el alquiler. Por supuesto, se puso la mirada en los pisos turísticos y en cómo estos han provocado un aumento del precio de los alquileres, así como ha fomentado la especulación inmobiliaria.

Afra Blanco volvió a ser uno de los perfiles más beligerantes en materia de ley de vivienda. La sindicalista consideró que “la nueva ley de vivienda no pretende que el mercado inmobiliario no gane”, sino evitar que “robe”. Sus palabras fueron rápidamente rebatidas por Dulcinea Aguirre, presidenta de AVITURGA (Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia), quien buscaba desmontar que detrás de los alquileres turísticos hubiera grandes conglomerados empresariales.

Aguirre explica que la mayor parte de los propietarios de arrendamientos turísticos “no son grandes tenedores”. “En torno al 85% de las viviendas de uso turístico que se alquilan en España son de un propietario que tiene una sola vivienda”, defendía. Por otro lado, la líder de AVITURGA advirtió que la nueva ley de vivienda está fomentando que varios propietarios de pisos opten por el alquiler turístico ante la “inseguridad” que provoca la nueva ley.

“Se ha aprobado una ley que no tiene en cuenta a los propietarios, que son los que ponen su vivienda en alquiler”, denunciaba. “Por la inseguridad jurídica de los propietarios, muchos se han pasado a alquiler de temporada porque no quieren estar en el mercado de larga duración”, agregaba, dado que el alquiler turístico tiene menos riesgos de sufrir impagos de sus inquilinos o que éstos se conviertan en okupas. Unas palabras que provocaron la mirada reprobatoria de Afra Blanco, quien no dudó en responder y atacar a Aguirre.

Afra Blanco en 'laSexta Xplica'.

“Este argumento de la ocupación simplemente sirve para alimentar al mercado inmobiliario privado”, respondió, acusando a Aguirre y a los propietarios de viviendas turísticas de “llenar las cajas de avaricia”. La sindicalista buscó argumentar su punto de vista, minimizando los okupaciones, a pesar de ser un problema social dentro de la opinión pública.

“Tenemos 25 millones de viviendas en el parque de vivienda, hay 16.700 denuncias y juicios verbales por ocupaciones, no hay más de 2.700. Es decir, hay una denuncia por cada 1.500 viviendas. Son argumentos que lo único que hacen es llenar esa caja de avaricia”, manifestaba, terminando su alegato aludiendo a la creación de vivienda pública como solución para evitar la especulación inmobiliaria. “¿Sabes lo que va a acabar con la avaricia del mercado privado? Será en ocho años, pero será el parque de vivienda público en régimen de alquiler social”, zanjó ante la atónita mirada de Aguirre.

