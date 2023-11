España, subcampeona de Eurovisión Junior 2023 con Sandra Valero; Francia gana por segunda vez consecutiva

España se ha quedado a las puertas de la victoria del Festival de Eurovisión Junior. Sandra Valero ha quedado en segunda posición con Loviu, al obtener 201 puntos. Francia ha ganado por tercera vez (y segunda consecutiva) con Chloé Clauzure y su tema Cœur, con 228 puntos. La propuesta gala se alzó tanto con la victoria del voto del jurado como la del público. Una votación muy reñida en la que la propuesta española ha estado en los primeros puestos desde el inicio de las votaciones.

El Palais Nikaïa de Niza se ha convertido en la anfitriona del eurofestival en su versión junior. Olivier Minne y Laury Thilleman han sido los maestros de ceremonia de la gala, quienes han estado acompañados por la influencer Ophenya. Una edición marcada por el debut de Estonia y el regreso de Alemania, siendo la primera edición en la que participan los cinco países miembros del Big 5.

España era una de las principales favoritas, junto con la anfitriona Francia, Armenia o el Reino Unido. Su posición en la gala era complicada, dado que Sandra Valero con su Loviu era la encargada de abrir la gala, al ser la primera canción que se mostraba en el escenario. Una puesta en escena muy cuidada que invitaba a entrar en ese mundo de ensueño e internacional que se escuha en la canción.

Con Javier Pageo como director artístico de España en Eurovisión Junior 2023, la escenografía tenía su propia narración. "Empezamos la actuación en la habitación de Sandra y hasta el final utilizamos su imaginación para poder contar la historia", compartía en un comunicado de prensa cuando se mostraron las coreografías y puestas en escena de Loviu.

La segunda posición de Sandra Valero logra ser el mejor resultado de España en Eurovisión Junior desde el segundo puesto de Antonio José y su Te traigo flores en 2005. Desde el regreso de España en 2019 tras 13 años de ausencia, no se había logrado un resultado tan cercano a la victoria desde los terceros puestos de Melani García y Soleá, en 2019 y 2020 respectivamente.

España quedó en tercera posición con el voto del jurado, al obtener 115 puntos, quedándose por detrás de los 116 puntos de Armenia y los 136 de Francia. El voto del público ha sido el que ha impulsado la posición de España al alzarse con la medalla de plata. 86 puntos colocaron a Valero al borde de la victoria. Sin embargo, los 92 puntos que el público le dio a la propuesta francesa le han dado no sólo la tercera victoria al país galo; sino que se convierte también en una victoria consecutiva, algo que anteriormente sólo había logrado Polonia.

Armenia logra quedarse con la medalla de bronce con las Yan Girls con Do It My Way. El voto del jurado le situó en segunda posición con 116 puntos. No obstante, fueron las votaciones del público, con apenas 64 votos (sexta posición), lo que hizo que al combinar ambos votos se quedase en un tercer puesto. Reino Unido y Ucrania terminan de completar el top 5. El país británico logra la cuarta posición con 160 puntos con Stand Uniqu3 con Back to Life; mientras que el país de Europa del Este cierra el top con 128 puntos con Anastasia Dymyd y su tema Kvitka.

