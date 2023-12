El sentido tributo de Imperio Reina a María Jiménez en 'Got Talent' que deja un poderoso alegato de diversidad

Imperio Reina en 'Got Talent'.

La tercera semifinal de Got Talent ha estado llena de momentazos. Entre ilusionistas, cantantes, acróbatas y humoristas, no podía faltar el toque drag en esta novena edición. Para ello ha estado Imperio Reina, quien ha buscado coronarse en esta temporada realizando un poderoso y sentido homenaje a María Jiménez. La cantante y bailaora falleció el pasado 7 de septiembre, lo que hace que su tributo haya sido muy sentido.

La drag queen ha derrochado arte y un gran respeto por la sevillana de Triana al cantar su mítico Se acabó. Con el jurado muy atento y disfrutando de la actuación, Imperio Reina contó con el apoyo de su familia en el plató. Es más, podía verse a su padre aplaudiendo muy orgulloso de la interpretación. Un gesto con el que, además, se visibilizaba cómo sus familiares apoyaba a la transformista en su arte; ofreciendo así una poderosa imagen de tolerancia e inclusión.

De hecho, ese mensaje lo quiso expresar la propia Imperio Reina. "Antes de que me juzgaran, quiero decir una cosa, que si no, reviento. Esta actuación se la dedico, por supuesto, a todo el público y a los espectadores que nos ven en sus casas. Pero quiero dedicársela, sobre todo, a mi señor padre que está aquí conmigo. Mi padre me acompaña a todos sitios", agradeció la drag.

"Es un regalo tanto para mí como para él. Se lo merece por ese apoyo incondicional a su hijo artista y que le da igual como se exprese en la vida", terminó Imperio Reina, ante un padre que no podía reprimir la emoción y aplaudía orgulloso.

Con un torrente de voz que provocó el aplauso unánime del público, el cual dijo al unísono "pase de oro". Tocó esperar a la valoración del jurado. Por supuesto, se intuía que los comentarios iban a ser positivos, dadas las sonrisas tanto de Flo como de Paula Echevarría y Edurne. "Antes de que me pase este subidón que tengo en el cuerpo. Traer a la gran María Jiménez al plató, creo que eres una maravilla de artista. Cantas, bailas, imitas. Traes todo tu arte y de lo agradezco", expresó Paula Echevarría.

"Eres la reina del escenario. Ese talento, ese control del escenario, ese imperio que tienes ahí al lado tuyo. Ha estado con un arte increíble", agregaba Flo. "Esta noche una reina. ¡Qué manera de llenar el escenario, de cantar, de bailar! ¡Ha sido alucinante!", declaró Edurne. Quedaba sólo la valoración de Risto Mejide.

El presentador de Todo es mentira, aunque mucho más comedido, mantuvo también una sonrisa en toda la actuación de Imperio Reina. Por ello, no dudó en valorar muy positivamente su actuación. "A ver, Imperio. Me ha convencido el homenaje, muy merecido a la gran María Jiménez, pero también a las muñecas de Marín", dijo antes de decir que la drag queen "ha estado fantástica".

Imperio Reina no pudo reprimir la alegría y no dudó en bajar al foso del jurado para darle un beso y un abrazo a Risto Mejide, a la para que obtuvo de nuevo el aplauso del público. Uno de los mejores momentazos de la tercera semifinal.

