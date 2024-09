Risto Mejide provoca que un mago estalle de lágrimas en 'Got Talent': "Llevo 9 ediciones esperando a alguien como tú"

Risto Mejide en 'Got Talent'.

La décima edición de Got Talent sigue demostrando su férreo dominio del prime time de los sábados. El formato ha obtenido un correcto 12,4% de share y 992.000 espectadores. Las segundas audiciones han dejado varios momentazos. Entre ellos, Risto Mejide ha provocado que un aspirante rompiese a llorar… pero de emoción. El juez más severo de los cuatro del formato que presenta Santi Millán no dudó en quedarse perplejo ante el número del concursante.

MK es un mago japonés de 23 años y se ha subido a las tablas de Got Talent para su primera actuación en televisión. El joven busca hacerse con el pase de oro y traiga consigo un alucinante número de ilusionismo. Todo comenzó con una moneda, que hizo elevar desde una de las palmas de sus manos hacia otra colocada a una altura superior. Dejó tan sorprendido al público, que provocó que la gente se preguntase dónde estaba la gravedad.

El nipón ha sido inteligente, dado que hizo el mismo truco de magia cara a cara con el jurado. Algo ya comentado en anteriores ediciones es que el ilusionismo tiene el hándicap que debe impresionar tanto desde primera línea como a lo lejos. Eso lo ha logrado MK. Primero, el veinteañero hizo el mismo truco sobre las manos de Tamara Falcó, dejando a la socialité visiblemente perpleja.

La marquesa se quedó sin palabras al ver lo que acababa de ocurrir entre sus manos sin apenas darse cuenta. Pero no sólo fue con Falcó, sino también la moneda logró atravesar las manos de Paula Echevarría y Florentino Fernández.

Quedaba el juez más duro de los cuatro. MK quiso también involucrar a Risto Mejide en el número. El japonés le pidió al publicista que guardara la moneda en su puño. Una vez más, el ilusionista lograba también que el dólar acabase en su mano. Sin embargo, el barcelonés se mostró escéptico, dado que no podía creer que la moneda haya dejado su mano.

Sin embargo, el presentador de Todo es mentira abrió la mano y se llevó la sorpresa. La moneda no estaba en su mano, sino una medalla con las iniciales del mago. Mejide se quedó completamente estupefacto. “Esto es lo que yo llamo manipulación nivel Dios”, expresó el juez al terminar el número, provocando que MK se emocionase y rompiese a llorar.

MK en 'Got Talent'. null

Mejide no dudó en dedicarle más palabras de admiración al japonés. “Llevaba, como mínimo, nueve ediciones de Got Talent esperando a alguien como tú”, expresó sincero, provocando que MK llorase todavía más. “No sé si estoy más en shock contigo o con mi compañero Risto”, añadía Tamara Falcó. “Es dificilísimo esto que hace. Yo sé cómo se hace, y no lo veía”, agregó Mejide.

Por supuesto, tales palabras provocaron que se diese por hecho que el mago tuviera fácil el pasar. MK logró los cuatro síes de manera rotunda, logrando que fuese uno de los momentos más emotivos de esta segunda noche de audiciones.